محافظ الجيزة يوافق على استحداث طريق لأهالى جزيرة القيراطين بأوسيم

التقى الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، بأهالى جزيرة القيراطين، التابعة لمدينة أوسيم للاستماع لمطالبهم والخاصة بتمهيد أحد الطرق من الكورنيش حتى الجزيرة.

وقال عبد الرحمن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأهالى طالبوا استحداث طريق طولى موازى لكورنيش النيل حتى المعدية على الجانب الغربى للجزيرة وذلك بطول 160 مترا وعرضه 2 متر، حتى يسهل عليهم دخول أى سيارة إسعاف للجزيرة، لعدم وجود أى طريق ممهد يمكن الوصول للجزيرة خلاله، حيث كانت وسيلة المواصلات هى المعدية.

وأوضح عبد الرحمن أنه تم خلال الجلسة التى عقدت بمقر المحافظة أمس بحضور نائب المحافظ اللواء أسامة شمعة واللواء جمال الريس رئيس مدينة أوسيم، أنه تم الاتفاق مع ممثلى الأهالى على تحديد جلسة أخرى لترتيب عملية شراء الأراضى التى سيتم نزع ملكيتها لتمهيد الطريق لهم، على أن يتولى الأهالى توفير الأراضى التى سيتم تمهيد الطريق عليها وتقوم المحافظة بشرائها من الملاك.