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وزير الصناعة الأسبق: خلق فرص عمل بسيناء ركيزة أساسية لتطويرها

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وزير الصناعة الأسبق: خلق فرص عمل بسيناء ركيزة أساسية لتطويرها وزير الصناعة الأسبق: خلق فرص عمل بسيناء ركيزة أساسية لتطويرها

قال مصطفى الرفاعى وزير الصناعة الأسبق، إنه لابد من وجود حزمة من السياسات التى تؤدى إلى تطوير سيناء، وخلق فرص عمل بها سيكون هى الركيزة الأساسية لتطوير سيناء، وكذلك تحديد المناطق الصالحة للزراعة، ومنابع المياه الصالحة للرى والشرب"، مطالبا يعمل دراسة عاجلة لتشغيل منجم الفحارة وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء والطاقة.

وأكد "الرفاعى" خلال كلمته بالمؤتمر العام للهيئة الاستشارية لجبهة بلدى المنعقد الآن بأحد فنادق مصر الجديدة، أن الدول الصناعية الكبرى ليست لها مصلحة فى أن يكون هناك خلافات داخل مصر، مضيفا: "مصر أديرت بتنافسية لمواجهتها أعباء ومعوقات داخلية، وإدارة القطاع العام كان يهدف إلى تصفية شركات المال العام وبيعها من أجل مصالح شخصية".
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