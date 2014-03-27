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"الزراعة" تتعاقد على توريد 261 ألف طن من الأسمدة الصيفية شهرياً

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"الزراعة" تتعاقد على توريد 261 ألف طن من الأسمدة الصيفية شهرياً "الزراعة" تتعاقد على توريد 261 ألف طن من الأسمدة الصيفية شهرياً

أكد المهندس حمدى عاصى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أنه تم الاتفاق مع شركات الأسمدة على توريد 261 ألف طن شهريا لزراعات الموسم الصيفى، معرباً عن توقعه عدم وجود أية أزمات خلال الموسم.

وأشار عاصى فى تصريحات صحفية، إلى أن الموسم الشتوى لم يشهد حدوث أية أزمات فى سوق الأسمدة، حيث تم توفير 90% من المقررات السمادية، موضحاً فى تصريحات صحفية الخميس، أن الاحتياجات الفعلية لزراعات الموسم الصيفى من الأسمدة تبلغ 5.6 مليون طن.

وأضاف أن لجان المتابعة على توزيع الأسمدة بدأت عملها بعد صرف شكارتين للزراعات الصيفية، وذلك للحد من تهريبها إلى السوق السوداء مما يؤدى إلى تحميل المزارع بأعباء إضافية تثقل كاهله.

يأتى ذلك بعد أن أقرت اشتراطات جديدة لصرف الأسمدة للفلاحين للموسم الصيفى، والتى تضمنت 14 شرطا لمنع التسريب للسوق السوداء، وتوفيرها بالجمعيات لمنع الاختناقات فى أسواق بيع الأسمدة، فيما تم الاتفاق بين وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والنقل والصناعة على تشكيل لجان مشتركة لضمان وصول الأسمدة من مصانع الإنتاج إلى الجمعيات التعاونية طبقا للبرامج المقررة للاستلام والتوزيع للحد من تسريب الأسمدة للسوق السوداء.

وبحسب خطة وزارة الزراعة فإن شركات الأسمدة ستورد من شركة حلوان 23 ألف طن يوريا بدلا من 12 ألف شهريا، على أن تورد شركة الإسكندرية 17 ألف طن يوريا شهرياً بدلا من 12 ألف طن خلال الموسم الشتوى.

وتتضمن الخطة توريد الشركة المصرية 30 ألف طن يوريا شهريا بدلا من 24 ألف طن، وتورد شركة موبكو 17 ألف طن بدلا من 10 ألاف طن، على أن تورد شركة الدلتا 40 ألف طن يوريا شهريا، فيما تورد شركة أبو قير للأسمدة 140 ألف طن أسمدة بدلا من 120 ألف طن لمدة 4 أشهر.

ووفقا لهذه الخطة فإن التزام الشركات بتوريد الحصص المطلوبة سيساهم فى تغطية الاحتياجات السمادية لمختلف المحاصيل.

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