اقضي إجازتك الأسبوعية في جدّة

تعتبر جدّة الواقعة على ساحل البحر الأحمر من أجمل مدن المملكة العربية السعودية التي يمكن زيارتها، تضمّ معالم أثريّة مختلفة وبنية تحتية سياحيّة.وهي قبلة عشّاق الغوص والبحر، كما هواة الترفيه الراغبين في زيارة فنادقها ومطاعمها.

«سيدتي نت» يرافقك في جولة على أجمل الأماكن التي تستوجب زيارتها، سواء مع زوجك وأولادك أو مع صديقاتك.

- "بيت المكرون"

إنّه أوّل مطعم في السعوديّة يقدِّم لائحة الطعام بنظام "الديتوكس" Detox، أي تعتمد على السلطات والعصائر، فضلاً عن أنواع من الفطور الجامع ما بين الأصالة العربيَّة والفرنسية، والذي يخلّص الجسم من السموم. ويتضمّن الغداء أنواعاً من السمك الطازج وأضلاع الخروف المطهوة وفق الطريقة الفرنسيَّة، عدا عن أفخم أنواع الشاي المقدّم من شركة TWG.

وقد صمّم المطعم على شكل صالونٍ، يحتلّ مساحة في قصر فرساي الفرنسي، فيما تطغى الألوان الفاتحة المريحة للعين عليه.

- فندق "روزوود كورنيش"

يقدّم هذا الفندق دروساً في الطهو للأطفال، ويخصّص لهم خدمات من فئة النجوم الخمس ليتقنوا صنع البيتزا، تحت إشراف الطهاة الموهوبين.

كما يوفر العديد من الوجبات الخفيفة المفضّلة لدى هذه الفئة، منها البسكويت ومشروبات الشوكولاتة وكوكتيلات الفاكهة وأكياس الحلوى.

- "ديرة كافيه"

يمتاز هذا المقهى الجديد بتقديم القهوة العربيّة التقليديّة في جوّ من كرم الضيافة.وبرغم أنَّ المشروبات والحلوى تحمل الطابع المحلي إلا أنّ المكان لا يعتمد الجلوس على الأرض، وإن نجح المصممون في إدخال لمسة الجزيرة العربيّة التقليديَّة إليه من خلال الديكور الذي يزيّن الخط العربي. ومن الصعب إشاحة النظر عن تلك النخلة الاصطناعيّة التي تتيح تناول القهوة لجميع الزائرين، سواء من السكان المحليين أوالمغتربين، بما في ذلك أنواع القهوة الـ المختلفة، كالحجازيّة والهفوف واليمامة والجنجر والشالر، فضلاً عن الـ"أربيانو"، التي هي مزيج من القهوة والحليب.

- مطعم "توكي"

إذا أردت تناول الأطعمة الآسيوية اللذيذة في جو هادئ ورومانسي، فلا بدّ لك من أن تقصدي مطعم «توكي». بمجرد دخولك، ستبهرك الخطوط الصناعية والثريات الكلاسيكيّة التي تزيّن السقف. ومن بين الخيارات الواسعة المتوافرة في المطعم، أطباق "السبرنج رولز" النباتيَّة اللذيذة وكرات "الروبيان الدراجون" وبعض "ساتاي الدجاج".

- "جزيرة الشراع"

تعتبر العنوان المفضّل لمرح الأطفال. إنها مكان لممارسة الفنون الجميلة، بالإضافة إلى الأنشطة التعليميّة وبرامج الترفيه ‏المسليّة، إلى جانب المسابح المائيّة والعديد من العروض الخاصّة بالأطفال. كما تضُمّ حديقة مائيّة رائعة ‏مُخصصة للعائلات من أجل الاستمتاع بجو مرح! ولا ننسى الإشارة إلى موائد الطعام اللذيذ، الذي يشمل الأطباق ‏اللبنانيّة والإيطاليّة، تحت ظلال أشرعة القوارب البحريّة الواقعة على البحر مباشرة، ما سيجعل الزائرين يتمتعون بإطلالة ‏بانورامية جذابة.

- منتجع "لافونتين"

إذا أردت التنزه مع صديقاتك في مكان مخصّص للشابات، فما عليك إلا زيارة كبائن البحر في منتجع "لافونتين" الثلاثاء، مقابل مبلغ رمزيّ، حيث تستطيعين التمتع بالسباحة والرقص، تحت إشراف فريق كامل من العاملات.

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