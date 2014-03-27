بالصور .. محافظ السويس يلتقي طلاب المدارس بقصر الثقافة‎

أكد اللواء العربي السروي محافظ السويس على طلاب المدارس بالجد والاجتهاد من أجل التفوق فى الدراسة وتأدية الواجبات المقررة عليهم والتفوق من أجل الوطن ، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتعاليم الدين وتطبيقه في حياتنا اليومية.

وفي اللقاء دار حوار مفتوح بين اللواء العربي السروي والطلاب حول مستقبل السويس والأوضاع الراهنة في مصر ومشاكل التعليم وماهي الحلول لهذه المشاكل.

جاء ذلك خلال اللقاء التربوي ( نفسي في وطن ) الذي جمع بين المحافظ وطلاب المدارس والذي نظمته اللجنة العامة لحماية الطفل وأقيم بقصر ثقافة السويس.

وحضر اللقاء عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ، وأحمد درويش مدير عام الثقافة ، وفادية صديق مقررة اللجنة العامة لحماية الطفل ، وقيادات التربية والتعليم وعددا من طلاب المدارس السويس المختلفة.