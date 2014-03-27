نيابة الأقصر تخلي سبيل نجار اتهمته زوجته بتحريضها علي اعتناق المسيحية

أخلت نيابة مركز اسنا جنوب الأقصر برئاسة المستشار تميم حمودة سبيل زوج اتهمته زوجته في محضر شرطي بتحريضها علي اعتناق المسيحية وترك الإسلام ، بعدما ثبت من تحريات الأمن الوطني أن خلافا نشب بين الزوجين لم يصل لإجبار الزوج زوجته علي اعتناق المسيحية.

> تلقى اللواء مصطفى بكر ، مدير أمن الأقصر ، إخطارا من مأمور مركز شرطة اسنا يفيد بورود بلاغ من ز . ي. ع. س , 16 سنة، ربة منزل مقيمة بقرية النمسا ضد زوجها , ه. م . ك ، 23 سنة نجار ، مقيم إدفو بمحافظة أسوان تتهمه فيه بإجبارها على اعتناق الدينالمسيحي وترك الإسلام .

وقالت الفتاة ضمن أقوالها في المحضر رقم 1534 إداري مركز شرطة إسنا لسنة 2014 أنها كانت تعتنق الدين المسيحي الا أنها اعتنقت الإسلام و تزوجت من ” ه ” بعقد زواج عرفي لصغر سن الفتاة وأنجبت منه طفلة ثم اكتشفت أن زوجها ما زال علي المسيحية وعندما واجهته أقر بذلك وطلب منها ترك الإسلام والعودة إلى الديانة المسيحية والهروب برفقته إلى السودان .