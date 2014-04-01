البتيتي يكرم المحالين للمعاش في بني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

أكد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف أن تكريم المحالين للمعاش يأتى تتويجا لمسيرة من العطاء التي قام بها هؤلاء المكرمون دون أي مقابل إلا خدمة وطنهم، وأن الحياة لا تنتهي بعد الإحالة إلى المعاش وأن السن ليس معيارا للقدرة العقلية والعملية، وأن هذا الحفل يعد خير دليل لتقدير قيمة الزملاء والترابط الوجداني للعاملين داخل المؤسسة التي يعملون بها.

وأضاف المحافظ إن التقاعد لم يكن يوما سناً لليأس أو القنوط إنما هو استراحة محارب ، ومرحلة من مراحل العمر تستوجب التقدير والاعتبار لا التهميش ونكران الجميل ,, بل تمثل ذاكرة حية لمن بلغ السن القانونية للإحالة على المعاش ، تراكمت على مدى السنين، وأنتجت تجربة وخبرة غنية ، ما أحوجنا إلى الاستفادة منها وخاصة الأجيال التالية .

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته لجنة النشاط الرياضي والاجتماعي بديوان عام المحافظة بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد والسادة المكرمين ممن بلغ السن القانونية للإحالة على المعاش بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة .

وفي ختام الحفل كرم المحافظ 25 من المحالين للمعاش من مديري المصالح ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والوحدات القروية حيث اهدي المكرمين شهادات تقديرية ومبالغ مالية .

شبكةعيونالإخبارية

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