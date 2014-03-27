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نقيب الفلاحين: سنقف خلف السيسي بمؤتمرات شعبية في جميع أنحاء مصر

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نقيب الفلاحين: سنقف خلف السيسي بمؤتمرات شعبية في جميع أنحاء مصر نقيب الفلاحين: سنقف خلف السيسي بمؤتمرات شعبية في جميع أنحاء مصر

قال الحاج أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، ورئيس الاتحاد العربي للفلاحين والمزارعين العرب إن المشير عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي السابق، تحدث في خطابه مساء أمس بشفافية عن الظروف الصعبة التي تمر بها، وتعهده بأنه سوف يكون في مقدمة الشعب للعمل والنهوض ببلادنا، جعلنا مطمئنين على مستقبل .

وأضاف نقيب عام الفلاحين أنه بناءًا على ما قاله المشير عبد الفتاح بأنه لا يستطيع فعل المعجزات وحده وأنه سوف يكون في مقدمة الشعب وتعهده بإعادة الأمن والاستقرار للشعب في مواجهة الإرهاب بما يوحي بالأمل والثقة ويؤكد أنه يعي تماما مشاكلنا الحالية، ولذلك “قرر” أعضاء مجلس ادارة النقابة العامة للفلاحين، عقد الندوات والمؤتمرات الشعبية في مختلف محافظات مصر للحشد وحث الفلاحين على العمل والإنتاج والاصطفاف خلف المشير السيسي حتى نستطيع النهوض ببلدنا.

وتابع أسامة الجحش أن استجابة المشير السيسي لرغبة الشعب الذي طالبه بالترشح تنم عن رجل استطاع أن يزرع فى قلوب العرب الأمل والاحساس بالآمان فى المستقبل، كما أن هيبة الدولة والبطالة والفقر والمشاكل المجتمعية والقوة التى تكافح الارهاب ودعوة المجتمع للاصفاف تثبت أنه قادر على تحقيق المستحيل بمساعدة الشعب المصرى له.

وأوضح نقيب الفلاحين، إن النقابة تجري استعدادتها عن من خلال النقابات الفرعية في 27 محافظة، بما يزيد عن مليون متطوع في 27″ للمشاركة فى حملة تأييد ودعم المشير السيسى في الانتخابات الرئاسية، ومساندته في مواجهة الأرهاب، ومن المقرر البدء فى حملات مكثفة بمختلف القرى لتوعية الفلاحين والتأكيد على دعم المشير السيسي.

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