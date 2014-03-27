إنشاء مجمع للنفايات الطبية بتكلفة 6 ملايين جنيه بالخانكة

أعلن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية عن إنشاء أكبر مجمع للتخلص من النفايات الطبية الخطرة بقرية عرب العليقات بمدينة الخانكة بتكلفة 6 ملايين جنيه لخدمة محافظات القليوبية والمحافظات المجاورة.

> وأوضح المحافظ – فى تصريحات له اليوم الخميس – أن المجمع الجديد يضم 7 محارق، ويستوعب كافة المخلفات الطبية الخطرة بمستشفيات المحافظة والمحافظات المجاورة للتخلص منها بطريقة صحية آمنة.

> وأشار إلى أنه تم إسناد المشروع لمديرية الإسكان للبدء في تنفيذ المجمع الجديد للحفاظ على المحافظة من إلقاء المخلفات الطبية بطريقة عشوائية والتعامل معها بأسلوب عملي يحافظ علي البيئة ويمنع انتشار الأمراض، وإعادة استخدمها مرة أخرى.

أ ش أ