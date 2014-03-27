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بالأسماء.. ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الدولى الساحلى بكفر الدوار

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بالأسماء.. ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الدولى الساحلى بكفر الدوار بالأسماء.. ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الدولى الساحلى بكفر الدوار

مديرية أمن البحيرة

ارتفع عدد القتلى فى جادث التصادم المرورى الذى وقع صباح اليوم على الطريق الدولى الساحلى امام مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة  إلى 6 اشخاص، بالإضافة إلى إصابة 8 اخرين .

تلقى اللواء محمد طاحون مدير امن البحيرة اخطارا بالحادث من العقيد فتحى اسماعيل مأمور مركز كفر الدوار، بلاغاً يفيد بتصادم  سيارة ميكروباص و سيارة نقل بمقطورة، وانتقل على الفور اللواء اشرف عبد القادر مدير ادارة البحث الجنائى و فريق البحث برئاسة العميد محمد خريصة رئيس المباحث و العقيد محمد عمار رئيس فرع البحث بكفر الدوار إلى موقع الحادث.

وكشفت تحريات الرائد محمد صلاح الطنيخى رئيس مباحث مركز كفر الدوار، إنه اثناء سير السيارة رقم ر ق س 2419 نقل بمقطور على الطريق الدولى الساحلى و بسبب الاصلاحات التى تجرى بالطريق الذى يعمل على ناحية واحدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق و اصطدم بالسيارة رقم ب ط ج 5494 اجره بحيرة قيادة عبد الحليم محمد شيبوب 60 سنه ، مما أدى إلى سقوط السيارة من فوق الكوبرى إلى الارض الزراعية و تهشمها تماما .

اسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة و 5 من مستقليها وهم ايمن محروس محمد 28 سنه و ياسر نعيم محجوب 37 سنه و سمير سالم ابو جهل 25 سنه و ايمن عطا ابو بكر 25 سنه و محمود شحاته محمد 25 سنه و إصابة 8 اخرين.

وتم نقل الجثث الى مستشفى كفر الدوار العام و المصابين الى المستشفى الجامعى بالإسكندرية.

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