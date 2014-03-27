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دستور المنوفية: لن ندعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

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دستور المنوفية: لن ندعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية دستور المنوفية: لن ندعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

حزب الدستور – ارشيفية

قال مصطفى إبراهيم أمين حزب الدستور فى محافظة المنوفية أن حق الترشح لرئاسة الجمهورية حق لكل مواطن مصرى طالما تتوافر فيه الشروط القانونية الا ان الموقف الحالى والظروف التى تمر بها البلاد كانت تتطلب ابعاد المؤسسة العسكرية عن غمار العمل السياسى والتفرغ لمهمتها الأساسية فى الدفاع عن البلاد ضد أعدائها وهم كثر .

وأضاف أمين الدستور ان اعلان القائد العام للقوات المسلحة ترشحه وبتاييد المؤسسة العسكرية ينسف كل مقومات تكافؤ الفرص بين المرشحين .

وأشار إلى أن حزب الدستور سيصدر بيانا يعلن فيه موقفه من الانتخابات الرئاسية بصفة عامة ويحدد موقفنا من المرشحين جميعا وفى حالة تاييدنا لمرشح رئاسى لن يكون أحدهم .

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