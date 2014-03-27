سعيد الطاير: كهرباء دبي تنفق 7 مليارات درهم على المشاريع سنوياً

أوضح سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الاعلى للطاقة في دبي وعضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ان الهيئة تنفق سبعة مليارات درهم سنويا على المشاريع الجديدة موضحا انها بصدد استثمار نحو 20 مليار درهم على مشاريع انتاج الكهرباء طبقا لخطة ترفع اجمالي انتاج الكهرباء بنسبة تصل الى 20٪ .

حيث تستهدف الخطة تنفيذ ثلاث مشاريع لإنتاج الطاقة بالفحم النظيف في منطقة حصيان بطاقة 1200 ميجاواط وزيادة الطاقة الانتاجية من المحطة "ام" 600 ميجاواط من 2030 ميجاواط الى 2603 ميجاواط وانتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط ليكون بذلك اجمالي زيادة الانتاج نحو 1900 ميجاواط تضاف الى القدرة الانتاجية الحالية والبالغة 9 الاف و760 ميجاواط ..

وبذلك تصل القدرة الانتاجية الكاملة للهيئة الى 11 الف و660 ميجاواط بحلول العام 2020. جاء ذلك ردا على اسئلة البيان بشأن تطوير قدرات الهيئة وضخ الاستثمارات في مشاريعها حاليا ومستقبلا واوضح الطاير انه سيتم ترسية عقد توسعة المحطة "ام" بنهاية العام الجاري ..

كما تمت ترسية عقد الخدمات الاستشارية لمشروع حصيان وسيتم ترسية عقد انشاء محطة انتاج 100 ميجاواط باستخدام الطاقة الشمسية بنهاية العام الجاري. وقال الطاير: إن الاستثمارات التقديرية لمحطة حصيان تصل الى 13 مليار درهم ويبدأ تنفيذها خلال الربع الاخير من 2014 وتدخل الخدمة خلال العام 2020 ..

وستتم بالمشاركة مع القطاع الخاص وبنسبة 51٪ لهيئة كهرباء دبي و49٪ للقطاع الخاص كما سيتم توقيع عقد تشتري بموجبة هيئة كهرباء دبي الانتاج بالكامل ما يمكن القطاع الخاص الشريك في المشروع من تمويل ما يصل الى 70٪ من حصته "49٪" من البنوك بالاعتماد على عقد شراء الهيئة للإنتاج كاملا. واشار الطاير الى ان تكلفة توسعة المحطة "ام" تصل الى ملياري درهم وينتهي المشروع في الربع الاخير من العام 2020 فيما تتكلف محطة النقل الخاصة بمشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية الجديدة الى 200 مليون درهم.

واشار الطاير الى أن الهيئة وطبقا لخطط الاستثمار والتمويل التي تتبعها ربما لن تحتاج الى طرح سندات او الحصول على تمويل من السوق المالي خلال العامين القادمين ما لم تطرأ تغييرات على هذه الخطط.

واضاف الطاير ان المجلس الاعلى للطاقة في دبي يهتم بصورة كبيرة بالاستدامة ووضع استراتيجية للاستدامة تحوي ثمانية برامج و24 مبادرة ومقاييس لأداء البرامج والمبادرات في الاتجاهات كافة بما في ذلك المباني الخضراء وتخفيض الاستهلاك وتحسين الكفاءة التشغيلية وإعادة تأهيل المباني القديمة ودعم مشاريع المدن المستدامة وإنشاء البنية التحتية لمحطات تزويد السيارات بالطاقة الكهربائية والعدادات الذكية.

وأرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد الخدمات الاستشارية للمشروع الثاني من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يتضمن إنشاء محطة الطاقة الشمسية بتقنية الالواح الكهروضوئية بطاقة إنتاجية 100 ميجاواط وفق نظام المنتج المستقل - اي بى بى - لاستشاري عالمي وذلك بعد أن تلقت الهيئة تسعة عقود للخدمات الاستشارية وفق نظام المنتج المستقل للفوز بمناقصة الخدمات الاستشارية للمشروع.