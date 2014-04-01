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المتحدث الإعلامي لصالون الامام محمد عبدة : قرار الترشح جاء متاخرا ولكنه وضعنا في خانة

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المتحدث الإعلامي لصالون الامام محمد عبدة : قرار الترشح جاء متاخرا ولكنه وضعنا في خانة المتحدث الإعلامي لصالون الامام محمد عبدة : قرار الترشح جاء متاخرا ولكنه وضعنا في خانة

المتحدث الإعلامي لصالون الامام محمد عبدة : قرار الترشح جاء متاخرا ولكنه وضعنا في خانة " ال يك "

كتب / اكرم هلال
رحب المتحدث الإعلامي لصالون الامام محمد عبده الثقافي  بأبنوب " اكرم عبد المعطى "بالقرار الحاسم لترشح المشير عبدالفتاح   قائلا
رغم ان قرار المشير السيسي جاء متأخرا ويبدوا ان ذلك كان لقصد الدراسة او الرؤية الواضحة لما يحدث على الارض الا انه كان قرارا مفروغا منة ويصل الى الجميع فلم يكن بالمفاجأة للشعب المصري
ورغم ان الكلمة جاءت إنشائية وبلاغية ومجردة ، وذلك لمخاطبة المشاعر و العواطف، و ليس لمخاطبة العقول .
الا ان القرار في حد ذاته يضيف قيمة استثنائية على الانتخابات الرئاسية القادمة فالسيسي استطاع بقرار ترشحه ان يضعنا في خانة " ال يك " كما يقولون
فالان امامنا مرشحان رئيسيان " السيسي " وحمدين صباحى "
وهذه المرة لا نستطيع ان نقول احلاهم " مر " فكلاهما له قيمته ويبقى عليهم تقديم البرامج الحقيقية التي تخدم هذا الشعب الذى خسر عدد كبير من ابناءه اثناء ثورتين عظيمتين مضوا ولا نود ان نرى ثالثة فهذا يكفى .
 

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