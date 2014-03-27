بالفيديو.. «ساويرس»: «مبسوط» لترشح السيسي و«البورصة هتولع»

رحب المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، بترشح عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المستقيل، للانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرًا أن قراره سيكون له تأثير إيجاب على أسهم البورصة، بقوله: «البورصة هتولع».

وأضاف «ساويرس»، في مداخلة هاتفية على قناة «أوربت» مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «القاهرة اليوم»: «مبسوط أخيرا انتظرنا كتير والفرحة النهاردة نسيتنا الانتظار».

وتابع: «فيه ناس كتيرة كانت فكرة إنه كان ممكن يحصل مفاجأة ومايترشحش وأنا مش منهم»، واصفًا ترشح السيسي للرئاسة بـ«إشارة لبداية الفرج»، في ظل أن البلد «مثقلة بمشاكل وهموم وإرهاب وإضرابات واعتصامات وناس تزن من غير ما تشوف هتعمل إيه لبلدها».

واستطرد: «الجوازة من 30 يونيو فالناس بتحتفل بالفرح النهارده والمهم كل حاجة تمشي مظبوط ويبقى راجل ديمقراطي ومايكررش أخطاء الاتنين اللي قبله»، مشيرًا إلى أن أكثر نقطة أعجبته في خطاب السيسي للشعب «نقطة الاستيعاب إن أي حد القانون ماحكمش عليه مرحب به في الوطن، وده معناه هيبقى فيه تواجد للمختلفين معاه والمختلفين معانا فكريا»، حسب تعبيره.

وأشاد «ساويرس» بخطاب السيسي لأنه «بيركز على دور الشعب وإن الرئيس مش سوبر مان»، داعيًا الشعب إلى التعاون في كل المجالات «عشان البلد تمشي»، لافتًا إلى أن يريد من الرئيس المقبل أن يكون مؤيدًا للاقتصاد الحر مع مراعاة البعد الاجتماعي للناس، وقال إن «الاقتصاد الحر مايأثرش على الطبقات الفقيرة، ومش عايزين فكرة المن والإحسان والفقير نقعد نديله.. عاوزين مايبقاش عندنا فقرا».

واقترح «ساويرس» إلغاء الدعم لأن «كل سنة 200 مليار بيروحوا في الهوا ويتحرقوا، ولازم يتشال بالكامل ونعوض الطبقة الفقيرة ماديا إنما دعم 100 المية من السكان فقراء وأغنياء ما يمشيش».

وأوضح: «لازم ندعم المرشح اللي هينهض بمصر ويكون عادل مش دكتاتور.. عاوزين رئيس جديد عارف إن العصر اتغير ولازم يراعي الشعب وإنه جاي بأسس ديمقراطية ومايحكمش باستبداد، والقضاء يبقى مستقل ويقبل النصيحة ومايقعدش في برج عاجي».

وعن الموقف الأمريكي من المشهد المصري السياسي الراهن، علق: «طظ فيهم 100 مر»، معتبرًا أن الولايات المتحدة «تكيل بمكيالين»، في إشارة منه لموقفها مما شهدته أوكرانيا بعد عزل رئيسها، وأضاف: «الشعب هناك أقال الرئيس المنتخب برضه بتاع الشرعية والشعب هناك شاله إنما إحنا في مصر كخه، ولما يبقوا يفوقوا وأواباما يرجع للطريق القويم ويعرف إن مصر مش هينة نبقى نفتح له الباب».

ورفض وصف ما حدث في مصر بعد عزل محمد مرسي بـ«الانقلاب»، لافتًا إلى أن السيسي «إدى لمرسي أسبوع وقالوا عدل موقفك ومفيش حد بيعمل انقلاب يدي إنذار»، معتقدًا في الوقت نفسه أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سينتهي سباقها من الجولة الأولى، موضحًا: «ماعتقدش إنه يبقى فيه إعادة مع احترامي لبقية المرشحين».