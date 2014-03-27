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برشلونة يكتسح “سلتا فيجو” بثلاثية نظيفة في الدوري الأسباني

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برشلونة يكتسح “سلتا فيجو” بثلاثية نظيفة في الدوري الأسباني برشلونة يكتسح “سلتا فيجو” بثلاثية نظيفة في الدوري الأسباني

قاد المهاجم البرازيلي الدولي نيمار فريقه برشلونة للفوز على ضيفه سيلتا فيجو بثلاثة أهداف نظيفة، الأربعاء، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وسجل نيمار الهدفين الأول والثالث لبرشلونة في الدقيقتين السادسة و66، بينما تكفل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وتجمد رصيد سلتا فيجو عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

ولكن ما أفسد فوز برشلونة اليوم كان تعرض حارس مرماه فيكتور فالديز لإصابة قوية في الركبة اليمنى في الدقيقة 23 من المباراة.

وحاول فالديز التصدي لضربة حرة مباشرة، حيث قفز في الهواء ثم قفز على أرض الملعب، ليسقط بعدها مصابا ويتم استبداله بالحارس البديل خوسي بينتو.

ولم يتحدد بعد حجم الإصابة التي تعرض لها “فالديز”، ولكن تقارير عبر الإنترنت تحدثت عن إمكانية غياب الحارس عن صفوف برشلونة حتى نهاية الموسم، بينما تحدثت تقارير أخرى عن إمكانية غيابه عن صفوف الإسباني في مونديال البرازيل.

يذكر أن “فالديز” قرر الرحيل عن صفوف برشلونة نهاية الموسم، عندما ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني، ولكنه لم يحدد بعد وجهته المقبلة.

 

وكالات

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