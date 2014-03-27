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وزير الخارجية الأمريكي: على مصر إلغاء حكم إعدام “إخوان المنيا” لأنه يخالف المنطق

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وزير الخارجية الأمريكي: على مصر إلغاء حكم إعدام “إخوان المنيا” لأنه يخالف المنطق وزير الخارجية الأمريكي: على مصر إلغاء حكم إعدام “إخوان المنيا” لأنه يخالف المنطق

 


> دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الأربعاء، إلى إلغاء الأحكام بالإعدام التي صدرت بحق 529 شخصا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، معتبرا أنها توجه رسالة سلبية إلى العالم.

وقال كيري، خلال زيارة إلى عمان: أنا مضطرب كثيرا من القرار المفاجئ وغير المسبوق الذي صدر عن محكمة مصرية باعدام 529 مواطنا بعد محاكمة سريعة، وهذا الأمر يتحدى المنطق.. أطلب من المصرية الانتقالية وقف قرار المحكمة وتأمين محاكمة صحيحة للمتهمين”.

كانت محكمة جنايات المنيا، أصدرت أحكاما بالإعدام على 529 شخصا من أنصار مرسي بشأن أعمال عنف، وبرأت 17 من المتهمين .

 

وكالات

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