وزير الداخلية يقلد قائد عام شرطة دبي وسام الملك فيصل من الدرجة الأولى

إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أمس اللواء خبير خميس بن مطر المزينة قائد عام شرطة دبي وسام الملك فيصل من الدرجة الأولى نظير تعاونه في الكشف عن عدد من القضايا الأمنية وقضايا المخدرات.

جاء ذلك أثناء زيارة قائد عام شرطة دبي للمملكة العربية السعودية استجابة لدعوة وجهت إليه لحضور حفل تدشين أكاديمية محمد بن نايف للأمن الدبلوماسي وحضور الاستعراض العسكري السنوي لقوات الطوارئ الخاصة "صولة الحق 6"

كما تم تكريم كل من اللواء عبدالجليل بن مهدي العسماوي بوسام الملك فيصل من الدرجة الأولى، والعقيد سعيد بن عبدالله السويدي، بميدالية التقدير العسكري من الدرجة الثانية، والعقيد خالد بن صالح الكواري، بميدالية التقدير العسكري من الدرجة الأولى، نظير تعاونهم في الكشف عن عدد من القضايا الأمنية وقضايا المخدرات.