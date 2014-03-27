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مفاجأة.. السيسى يعلن ترشحه للرئاسة بالذكرى الـ35 لتوقيع "كامب ديفيد"

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مفاجأة.. السيسى يعلن ترشحه للرئاسة بالذكرى الـ35 لتوقيع "كامب ديفيد" مفاجأة.. السيسى يعلن ترشحه للرئاسة بالذكرى الـ35 لتوقيع "كامب ديفيد"

تصادف إعلان المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، ترشحه لرئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء 26 مارس، فى الذكرى الـ35 لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، بين وإسرائيل.

حيث إنه فى 26 مارس 1979- بحسب ويكبيديا- عقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان المصرى والإسرائيلى على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة إنهاء حالة الحرب وانسحاب إسرائيل من سيناء، التى احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة، وتضمنت الاتفاقية ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس، واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية، والبدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتى للفلسطينيين فى الضفة وقطاع غزة، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 242.

يذكر أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، جاءت عقب اتفاقية كامب ديفيد، وهى عبارة عن اتفاقية تم التوقيع عليها فى 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصرى "محمد أنور السادات"، ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيجن، بعد 12 يوما من المفاوضات فى المنتجع الرئاسى كامب ديفيد، فى ولاية ميريلاند، القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن، حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر.

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