اختتام الدورة التدريبية الـ٩٧ للأئمة والوعاظ الوافدين بالأزهر

عقدت اللجنة العليا للدعوة الإسلامية، حفل ختام الدورة التدريبية العالمية للأئمة والوعاظ الوافدين من العالم الإسلامى، رقم ( 97) ونظمتها الأمانة العامة للجنة بمشاركة وفود من دول المغـــرب، وتوجــو، وبوركينا فاســو، تنزانــيا، كازاخستان.

وحضر الحفل الدكتور سعيد صلاح الدين عامر، الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية، والدكتور هشام القاضى، أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، والأستاذ سيد حسن الجهلان، المشرف العام على مدن البعوث الإسلامية، والدكتور رمضان محمد عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية، والأستاذ سيد محمود حامد، المشرف العام على الدورات التدريبية.

وقام بإلقاء الكلمة نيابة عن الوفود الشيخ أكودا تراورىن من دولة توجو، مؤكدا على تعلمه فى الدورة بيان روح الوسطية الإسلامية، والعمل على نشرها دون إفراط ولا تفريط، مشيرا إلى مكانة الأزهر الشريف فى العالم، ووجه الشكر للإمام الأكبر شيخ الأزهر، و وكيل الأزهر وجميع علماء الأزهر الشريف.

> وحث سيد حسن الجهلان، الوعاظ على ضرورة نشر وسطية الإسلام التى يتحملها الأزهر على عاتقه.