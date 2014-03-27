المفوضية الأوروبية تنوه بجهود المملكة في مساعدة المحتاجين في العالم

أعربت المفوضية الأوروبية المسؤولة عن شؤون التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والأزمات كريستالينا جيور جييفا، عن تقديرها وشكر المفوضية الأوروبية لما تقدمه المملكة من مساعدات كبيرة وشاملة للمحتاجين في العالم وبالأخص في المناطق التي تشهد توترات وحروباً وكوارث طبيعية. جاء ذلك خلال استقبال مستشار سمو وزير الداخلية، رئيس اللجان والحملات الشعبية السعودية الدكتور ساعد الحارثي في مكتبه بوزارة الداخلية امس لها والوفد المرافق. وجرى خلال الاستقبال التباحث حول ما تقدمه المملكة من مساعدات إنسانية إلى المحتاجين في العالم وأوجه تبادل الخبرات وتقوية التعاون بين اللجان والحملات الاغاثية السعودية والمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في العالم.