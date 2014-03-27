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«ربيع الرياض» يقدم نماذج فريدة من الحدائق المنزلية الجمالية

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«ربيع الرياض» يقدم نماذج فريدة من الحدائق المنزلية الجمالية «ربيع الرياض» يقدم نماذج فريدة من الحدائق المنزلية الجمالية

    شهد مهرجان ربيع الرياض العاشر، الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض ويستضيفه متنزه الملك عبدالله بحي الملز، 11 حديقة متنوعة استمتع بها زائرو المهرجان إلى جانب المسطحات الخضراء والمائية التي يتميز بها المتنزه.

وقد تنوعت الحدائق التي شملها المهرجان واختلفت نماذجها ما بين حديقة منزلية والتي يمكن أن تقام في الفناء الخارجي للبيت، والحديقة المائية التي تضم عدداً من النافورات الصغيرة التي تضفي جواً هادئاً على المسطح الأخضر.

كما أقبل الزوار على الحديقة الصخرية والتي تضم عدداً من الصخور الطبيعية يمنحها شكلاً فريداً، والحدائق المدعمة بالبرجولات والتي يمكن إقامتها على أسطح المنازل.

وتعرض بعض الشركات المشاركة في المهرجان إكسسوارات حدائق الفلل والقصور بكافة أنواعها، كما تعرض كذلك الزهور ونباتات الزينة الداخلية والخارجية، ومستلزمات تنسيق وتجميل الحديقة، كما يتم توزيع المطبوعات الخاصة بهذا المجال.

كما استقبل منسوبو الأمانة الزوار بباقة من الفعاليات والأنشطة التوعوية في مجال الحفاظ على البيئة والمرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء والالتزام بقواعد النظافة.

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