أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - أتليتكو يقتنص صدارة الليجا مستغلا سقوط ريال مدريد للمركز الثالث

Google+ Print
بالفيديو - أتليتكو يقتنص صدارة الليجا مستغلا سقوط ريال مدريد للمركز الثالث بالفيديو - أتليتكو يقتنص صدارة الليجا مستغلا سقوط ريال مدريد للمركز الثالث

خسر ريال مدريد أمام مضيفه سيفيليا 2-1 في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني، ليمنح أتليتكو مدريد الذي فاز على جرانادا بهدف دون رد صدارة الليجا.

على ملعب رامو سانشيز، تقدم كريستيانو رونالدو للنادي الملكي في الدقيقة 14 من ركلة حرة مباشر ة، وتعادل بعدها بخمسة دقائق كارلوس باكا لأصحاب الارض.

وفي الدقيقة 72 يخطف باكا الفوز لسيفيليا بهدف من هجمة مرتدة، استغل فيه الفريق الأندلسي بطء الثنائي بيبي وفاران في التغطية.

شاهد أهداف مباراة سيفيليا وريال مدريد بالضغط هنا

وعلى ملعب فيسنتي كالديرون، حقق أصحاب الأرض أتليتكو مدريد فوز مهم على ضيفه جرانادا بهدف أحرزه دييجو كوستا في الدقيقة 63. (شاهد الهدف)

وبتلك النتائج، اقتنص أتليتكو صدارة جدول الليجا برصيد 73 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن برشلونة الوصيف، بينما تراجع النادي الملكي للمركز الثالث برصيد 70 نقطة.

يُذكر أن هناك ثماني مباريات متبقية على نهاية الدوري الإسباني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم