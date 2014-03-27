بالفيديو - أتليتكو يقتنص صدارة الليجا مستغلا سقوط ريال مدريد للمركز الثالث

خسر ريال مدريد أمام مضيفه سيفيليا 2-1 في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني، ليمنح أتليتكو مدريد الذي فاز على جرانادا بهدف دون رد صدارة الليجا.

على ملعب رامو سانشيز، تقدم كريستيانو رونالدو للنادي الملكي في الدقيقة 14 من ركلة حرة مباشر ة، وتعادل بعدها بخمسة دقائق كارلوس باكا لأصحاب الارض.

وفي الدقيقة 72 يخطف باكا الفوز لسيفيليا بهدف من هجمة مرتدة، استغل فيه الفريق الأندلسي بطء الثنائي بيبي وفاران في التغطية.

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وعلى ملعب فيسنتي كالديرون، حقق أصحاب الأرض أتليتكو مدريد فوز مهم على ضيفه جرانادا بهدف أحرزه دييجو كوستا في الدقيقة 63. (شاهد الهدف)

وبتلك النتائج، اقتنص أتليتكو صدارة جدول الليجا برصيد 73 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن برشلونة الوصيف، بينما تراجع النادي الملكي للمركز الثالث برصيد 70 نقطة.

يُذكر أن هناك ثماني مباريات متبقية على نهاية الدوري الإسباني.