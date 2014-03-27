حسام حسن: نتيجة قرعة كأس آسيا 2015 صعبة على الأردن

أ ش أ - يرى المدير الفني للمنتخب الأردني حسام حسن ، أن نتيجة قرعة نهائيات كأس آسيا 2015 جاءت صعبة قياسا بطبيعة المنتخبات التي ضمتها المجموعات الأربع بشكل عام .

وكانت قرعة نهائيات آسيا التي جرت في أستراليا اليوم ، قد وضعت المنتخب الأردني لكرة القدم بالمجموعة الرابعة إلى جانب اليابان والعراق ومنتخب بطل كأس التحدي الذي لم تعرف هويته حتى الآن ، فيما أعتبر محللون أردنيون أن النشامى جاء في مجموعة متوازنة وجيدة تتيح له فرصة جيدة للتأهل إلى الدور الثاني في البطولة.

وقال حسن - للموقع الرسمي للاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم الأربعاء – إن جميع المنتخبات المتواجدة في نهائيات الحدث القاري تملك من الإمكانات ما يؤهلها للدخول بحسابات المنافسة على اعتبار أن وصولها إلى هذه المرحلة لم يأت من فراغ، إنما وفقا لنتائجها وقدراتها التي وضعتها بين النخبة الآسيوية.

وأضاف "إن مجيء النشامي مع بطلين للقارة سواء المنتخب الياباني بطل النسخة الأخيرة أو العراقي المتوج بنسخة 2008 يعطي دلالات خاصة على طبيعة المجموعة التي ننتظر معرفة هوية طرفها الرابع، ونظرا للسمعة الكبيرة التي بات المنتخب الأردني يملكها حاليا على الصعيد القاري والعالمي فإن الأنظار ستتجه دون أدنى شك إلى قراءة تفاصيل المنافسة على بطاقتي الترشح للدور الثاني".

وتضم المجموعة الأولى منتخبات أستراليا وكوريا الجنوبية والكويت وسلطنة عمان، فيما تضم الثانية أوزبكستان والسعودية والصين وكوريا الشمالية، والثالثة إيران والإمارات وقطر والبحرين.