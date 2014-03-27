انتهت - بازل 1-0 لوزيرن .. النني إلى النهائي

يبدأ الدولي المصري محمد النني لاعب وسط بازل مباراة لوزيرن بنصف نهائي كأس سويسرا أساسيا في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب سانت جاكوب بارك مساء الثلاثاء.

في الدقيقة 80 يسجل ديفيد كالا الهدف الأول بعد تمريرة بالرأس من فيليب ديجان سدد من داخل منطقة الجزاء بيمينه في الزاوية البعيدة.

في الدقيقة 18 يسدد جيوفري سيري دي لاعب وسط بازل كرة خطيرة على مرمى لوزيرن ولكن الحارس يصدها.

ودفع مورات ياكين المدير الفني لبازل بالنني في وسط الملعب بجوار سيري دي وكالا وفابيان فراي.

ويلعب مهاجما بالثنائي فالنتين ستوكير وأمامه ستريلير.

أما الدفاع فيأتي فيه فيليب ديجان، فابيان شار، أييتي، وسوتشي.

وعلى الجهة الأخرى، يخوض لوزيرن الذي يلعب في صفوفه محمود عبد المنعم "كهربا" المباراة من على مقاعد البدلاء.

كهربا الذي يعد هدافي فريقه في الدوري السويسري يظل بديلا أمام رفاق النني لحساب لوتشانو وفينتر ورانجيلوف.