النني إلى نهائي كأس سويسرا للعام الثاني على التوالي .. بمشاركة كهربا

تأهل بازل إلى نهائي كأس سويسرا للعام الثالث على التوالي بمشاركة الدولي المصري محمد النني لاعب الوسط في المباراة كاملة أمام لوزيرن الذي يضم محمود عبد المنعم "كهربا" في مباراة نصف النهائي.

وفاز بازل بهدف سجله كالا في الدقيقة 80، وتأهل معه النني للعام الثاني على التوالي إلى نهائي كأس سويسرا منذ انضمامه للفريق.

وشارك النني في اللقاء كاملا من البداية وحتى النهاية وكاد يهدد مرمى لوزيرن من تصويبة على الطائر ولكن الدفاع أبعدها.

ولم يبدأ كهربا اللقاء، بينما دفع به المدير الفني للوزيرن في الدقيقة 83 بعد تأخره بهدف، ولم يسعفه الوقت المتبقي لإدراك التعادل.

النني خسر كأس سويسرا الموسم الماضي، بينما فاز بالدوري برفقة جناح تشيلسي الحالي محمد صلاح.

ويلعب بازل المباراة النهائية مع الفائز من ثون وزيوريخ.