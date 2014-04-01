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بالصور مهرجان التفوق الكشفي ببني سويف: عروض متميزة لبراعم واشبال المدارس

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 بني سويف : سيد عبد الغني
نظم توجيه التربية الرياضية والكشفية بمديرية تعليم بني سويف مهرجان للتفوق الكشفي بمقر مدرسة الصناعات الميكانيكية  شارك فيه براعم وأشبال وكشافي  مدارس إدارتي بني سويف وناصر التعليمية .

شهد المهرجان رمضان عبد  الحميد وكيل وزارة التعليم ببني سويف وتامر الدالي من وزارة التعليم واحمد عزت مدير إدارة ناصر التعليمية ومعتز حسن محمد  مدير إدارة بني سويف ، ومن إدارة التوجيه  ربيع محمود ، محمود العمري ، محمد جبر ، سعيد قرني ، علا علي خليل  وعزة  مصطفي القط رئيس قسم العلاقات العامة بالتعليم .

وأكد عبد الحكيم حلمي  نقيب الرياضيين وموجه عام التربية الرياضية أن المهرجان تضمن عرض المهارات وقدرة الفتيان علي الاعتماد علي النفس .

وأضاف جمعة قرني رئيس قسم الكشافة والمسئول المركزي ان المدارس المشاركة في المهرجان هي : صن رايز، أنور السادات ، الشروق، بني عدي بناصر ، العسكرية ، الميكانيكية ، التجارة المتقدمة ، كما شارك في المهرجان  أشبال ذوي الاحتياجات الخاصة وكشافة الفكرية بناصر.
 

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