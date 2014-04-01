بالصور مهرجان التفوق الكشفي ببني سويف: عروض متميزة لبراعم واشبال المدارس

بني سويف : سيد عبد الغني

نظم توجيه التربية الرياضية والكشفية بمديرية تعليم بني سويف مهرجان للتفوق الكشفي بمقر مدرسة الصناعات الميكانيكية شارك فيه براعم وأشبال وكشافي مدارس إدارتي بني سويف وناصر التعليمية .

شهد المهرجان رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم ببني سويف وتامر الدالي من وزارة التعليم واحمد عزت مدير إدارة ناصر التعليمية ومعتز حسن محمد مدير إدارة بني سويف ، ومن إدارة التوجيه ربيع محمود ، محمود العمري ، محمد جبر ، سعيد قرني ، علا علي خليل وعزة مصطفي القط رئيس قسم العلاقات العامة بالتعليم .

وأكد عبد الحكيم حلمي نقيب الرياضيين وموجه عام التربية الرياضية أن المهرجان تضمن عرض المهارات وقدرة الفتيان علي الاعتماد علي النفس .

وأضاف جمعة قرني رئيس قسم الكشافة والمسئول المركزي ان المدارس المشاركة في المهرجان هي : صن رايز، أنور السادات ، الشروق، بني عدي بناصر ، العسكرية ، الميكانيكية ، التجارة المتقدمة ، كما شارك في المهرجان أشبال ذوي الاحتياجات الخاصة وكشافة الفكرية بناصر.



شبكةعيونالإخبارية

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