رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان : اعلان ترشح السيسى للرئاسة باكورة عودة الاستقرار

قال عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بأسوان أن إعلان

> المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، ترشيحه لأنتخابات رئاسة

> الجمهورية المقبلة،يعد جزء من خارطة الطريق، وباكورة عودة الاستقرار

> السياحى في مصر.

وأضاف عبدالهادى أن السيسي سينفذ برنامج خارطة الطريق الذي يدفع مصر إلى

> الأمام، والتي بدأها بالدستور ثم يعقبها بأنتخابات الرئاسة والبرلمان،

> مشيرًا إلى أن إعلانه الترشيح للرئاسة جاء بعد خروج المصريين لمطالبته

> بالترشح لرئاسة الجمهورية،لكونه رجل دولة واعى والأجدر بقيادة الوطن خلال

> تلك المرحلة.