أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان : اعلان ترشح السيسى للرئاسة باكورة عودة الاستقرار

Google+ Print
رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان : اعلان ترشح السيسى للرئاسة باكورة عودة الاستقرار رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان : اعلان ترشح السيسى للرئاسة باكورة عودة الاستقرار

 

قال عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بأسوان أن إعلان
> المشير عبد الفتاح وزير الدفاع السابق، ترشيحه لأنتخابات رئاسة
> الجمهورية المقبلة،يعد جزء من خارطة الطريق، وباكورة عودة الاستقرار
> السياحى في .

وأضاف عبدالهادى أن السيسي سينفذ برنامج خارطة الطريق الذي يدفع مصر إلى
> الأمام، والتي بدأها بالدستور ثم يعقبها بأنتخابات الرئاسة والبرلمان،
> مشيرًا إلى أن إعلانه الترشيح للرئاسة جاء بعد خروج المصريين لمطالبته
> بالترشح لرئاسة الجمهورية،لكونه رجل دولة واعى والأجدر بقيادة الوطن خلال
> تلك المرحلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس»

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر