رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان : اعلان ترشح السيسى للرئاسة باكورة عودة الاستقرار

قال عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بأسوان أن إعلان
> المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، ترشيحه لأنتخابات رئاسة
> الجمهورية المقبلة،يعد جزء من خارطة الطريق، وباكورة عودة الاستقرار
> السياحى في مصر.
وأضاف عبدالهادى أن السيسي سينفذ برنامج خارطة الطريق الذي يدفع مصر إلى
> الأمام، والتي بدأها بالدستور ثم يعقبها بأنتخابات الرئاسة والبرلمان،
> مشيرًا إلى أن إعلانه الترشيح للرئاسة جاء بعد خروج المصريين لمطالبته
> بالترشح لرئاسة الجمهورية،لكونه رجل دولة واعى والأجدر بقيادة الوطن خلال
> تلك المرحلة.