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اصابة ضابط وشرطي خلال محاولة هروب سجناء بمركز شرطة “أبو صوير” بالاسماعيلية

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اصابة ضابط وشرطي خلال محاولة هروب سجناء بمركز شرطة “أبو صوير” بالاسماعيلية اصابة ضابط وشرطي خلال محاولة هروب سجناء بمركز شرطة “أبو صوير” بالاسماعيلية

ارشيفية

أصيب ضابط بجرح في رأسه وامين شرطة بمركز شرطة ابو صوير بالاسماعيلية قبل قليل خلال تصديهم لمحاولة هروب سجناء بالسجن التابع للمركز بعد اشعالهم النار في الاغطية الخاصة بهم بالسجن.
> وتدخلت قوات من الامن المركزي وسيطرت علي الموقف قبل هروب السجناء وعددهم عشرين سجينا وتم اسعاف الضابط والشرطي.

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