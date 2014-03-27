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25 ألف طفل هندي يستفيدون من كسوة محمد بن راشد

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25 ألف طفل هندي يستفيدون من كسوة محمد بن راشد 25 ألف طفل هندي يستفيدون من كسوة محمد بن راشد

أشاد رحمن خان الوزير الاتحادي لشؤون الأقليات في الهند بجهود الدولة في مجال العمل الخيري والإنساني في بلاده التي تضم ثاني أكبر أقلية إسلامية على مستوى العالم، وأكد خلال حضوره توزيع المعونات الإنسانية التي تقدمها حملة " محمد بن راشد آل مكتوم لكسوة مليون طفل محروم حول العالم " بالتنسيق مع مركز الخيرية والإغاثة في الهند للمحتاجين في ولاية كارناداكا جنوب الهند، أهمية المساعدات الإنسانية المتنوعة التي تقدمها الإمارات لدعم الفئات المحتاجة في مختلف دول العالم والتي تعد مثالا يحتذى في ساحات العطاء الإنساني.

ويستفيد من المعونات حوالي 25 ألف طفل محتاج من شتى أنحاء ولاية كارناداكا، فيما سيتم توزيع 10 آلاف طرد من الكسوة في ولايتي تاملناد وغوجرات والباقي في ولاية بنغال الغربية خلال الأيام المقبلة. وافتتح مركز الخيرية والإغاثة في الهند وحدة لتعبئة الكسوة في بانغلور عاصمة كارنادكا لتسهيل فعاليات الحملة في الولاية.

من جانبه أشاد شيبو بابي جهون وزير العمل لولاية كيرالا في مقر جوانيل الحكومي بكاليكوت، بالحملة التي وزعت 350 طرد كسوة كدفعة أولى من بين 10 آلاف كسوة على مستوى الولاية، مشيداً بالأنشطة الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات لمجتمع الهند دعما وحماية للأيتام والمعوزين.

من جهة أخرى يعتزم " مركز الخيرية والإغاثة في الهند " استكمال توزيع 60 ألف طرد من الكسوة كجزء من حملة " كسوة مليون طفل" لوصول المساعدات إلى جميع الفئات المعوزة على مستوى جميع ولايات الهند وذلك من خلال زيارة مقر العمال والتواصل مع شخصيات تعمل في القطاع الاجتماعي حتى يتسنى توسعة الحملة إلى 20 ولايه هندية : كشمير وهاريانا وبنجاب واوتاربراديش ودلهي وجهارخاند واوتاركاند وبيهار وآسام وبريبورا وماهاراشترا وتاميل نادو وبنغال الغربية وغوجرات وكارنادكا وأوريسا وكيرالا وكرناداكا ".

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