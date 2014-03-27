1500 عارض من 40 دولة في «ويتيكس 2014»

أكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعضو مجلس الإدارة المنتدب، والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اكتمال كل التحضيرات لانعقاد الدورة السادسة عشرة من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2014 الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، على مساحة عرض تجاوزت الـ47230 متراً مربعاً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في فندق «أرماني» بدبي، بحضور الدكتور يوسف الأكرف، رئيس لجنة المبيعات والأمور اللوجيستية والرعاية للمعرض، وجاسم رجب، رئيس اللجنة المالية للمعرض، وخولة المهيري، رئيسة لجنة التسويق والعلاقات العامة والإعلام والفعاليات للمعرض، وبرانلي نصّور، عضو اللجنة العليا المنظمة للمعرض..

إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من رعاة المعرض. وأعرب الحضور عن رضاهم عن مسيرة تطور المعرض وتزامن انعقاده هذا العام مع فعاليات بارزة في مجال الطاقة والمتمثلة بتنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومعرض «سمارتك شوبر» الخاص بالمستهلكين، ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر خلال الفترة من 14 إلى 20 أبريل 2014.

تحضيرات

وقال سعيد الطاير، في الكلمة التي ألقاها، «يسرني أن أعلن لكم بالنيابة عن اللجنة العليا المنظمة لمعرض «ويتيكس»، أننا أكملنا كل التحضيرات الخاصة بانعقاد المعرض الذي يقام بتوجيهات من سيّدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس الهيئة، وذلك قبل تسعة عشر يوماً من انعقاد الحدث الذي يقام هذا العام، بالتزامن مع فعاليات أخرى ستعتلي أجندة المهتمين بمجالات الطاقة والاستدامة البيئية من المنطقة والعالم».

وتستعرض شركات ومؤسسات عالمية وإقليمية ومحلية من 40 دولة بلغت أعدادها 1500، أحدث التقنيات في مجالات المياه وكهرباء والطاقة والبيئة والنفط والغاز والبيئة والأبنية الخضراء وغيرها.

ويجتمع ممثلون عن هذه الشركات والمؤسسات المتخصصة بمجالات الطاقة والكهرباء والمياه والبيئة والنفط والغاز، إضافة إلى المؤسسات الحكومية الموفرة للطاقة على المستوى الإقليمي والعالمي مع زوار المعرض من الخبراء وصناع القرار، لمشاركة أفضل ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجالات الطاقة وعقد الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات والصفقات والالتقاء بالعملاء وتطوير الأعمال.

وقال الطاير، العضو المنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، «على مدى 16 عاماً، نجح «ويتيكس» في أن يصبح محطة متميزة ضمن سلسلة المعارض الكبرى التي تستضيفها دبي، كما هو إحدى الدلائل على تميز الإمارة في تحقيق النجاحات والإنجازات النوعية في مجالات الطاقة على مختلف أنواعها، وفي تبني أحدث حلول الاستدامة البيئية لجميع شرائح المجتمع».

استدامة

وأضاف «ارتأينا تنظيم العديد من الفعاليات والمناسبات البارزة بالتزامن مع المعرض، فالعديد من المبادرات والطروحات الجديدة كلياً تتم إضافتها للمرة الأولى مثل فعاليات «الأسبوع الأخضر» في الفترة من 14 حتى 20 أبريل المقبل، بهدف رفع الوعي بأهمية الاستدامة البيئية والاستهلاك الرشيد للمياه والكهرباء.

كما ستقوم الهيئة أيضاً بإطلاق الدورة الأولى من معرض «سمارتك شوبر»، وهو المعرض الاستهلاكي الأول من نوعه في المنطقة، ويعد منصة مخصصة لتشجيع الاستخدام المسؤول للمنتجات والأجهزة المنزلية الصديقة للبيئة، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه».

أنشطة متنوعة

سيتضمن معرض ويتيكس أنشطة متنوعة لترشيد استهلاك المياه والطاقة وحماية البيئة وإدارة النفايات والمباني الخضراء، وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من حلول لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يوفر فرصاً للمستثمرين لبناء علاقات تجارية والتواصل مع صانعي القرار في الدولة ودول المنطقة مع الشركات المتخصصة في مجالات المعرض وجهاً لوجه وتحت سقف واحد.

إضافة إلى مناقشة أحدث حلول الأبنية الخضراء، انطلاقاً من مسؤولية المعرض نحو تعميم هذه التقنيات في المنطقة، لترشيدها استهلاك الطاقة، والمحافظة على الموارد الطبيعية. وزاد عدد المشاركين في هذه الدورة على 1500 شركة ومؤسسة و28 جناحاً وطنياً، كما ازداد عدد رعاة المعرض إلى 58، ما بين راعٍ استراتيجي وبلاتيني وذهبي، ما يشير إلى نجاح «ويتيكس» في ترسيخ موقعه على خريطة المعارض المتخصصة في مجال تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة، ليس في المنطقة فقط، بل على الصعيد الدولي أيضاً.

سعيد الطاير: كهرباء دبي تنفق 7 مليارات درهم على المشاريع سنوياً

أوضح سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الاعلى للطاقة في دبي وعضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ان الهيئة تنفق سبعة مليارات درهم سنويا على المشاريع الجديدة موضحا انها بصدد استثمار نحو 20 مليار درهم على مشاريع انتاج الكهرباء طبقا لخطة ترفع اجمالي انتاج الكهرباء بنسبة تصل الى 20٪ .

حيث تستهدف الخطة تنفيذ ثلاث مشاريع لإنتاج الطاقة بالفحم النظيف في منطقة حصيان بطاقة 1200 ميجاواط وزيادة الطاقة الانتاجية من المحطة "ام" 600 ميجاواط من 2030 ميجاواط الى 2603 ميجاواط وانتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط ليكون بذلك اجمالي زيادة الانتاج نحو 1900 ميجاواط تضاف الى القدرة الانتاجية الحالية والبالغة 9 الاف و760 ميجاواط ..

وبذلك تصل القدرة الانتاجية الكاملة للهيئة الى 11 الف و660 ميجاواط بحلول العام 2020. جاء ذلك ردا على اسئلة البيان بشأن تطوير قدرات الهيئة وضخ الاستثمارات في مشاريعها حاليا ومستقبلا واوضح الطاير انه سيتم ترسية عقد توسعة المحطة "ام" بنهاية العام الجاري ..

كما تمت ترسية عقد الخدمات الاستشارية لمشروع حصيان وسيتم ترسية عقد انشاء محطة انتاج 100 ميجاواط باستخدام الطاقة الشمسية بنهاية العام الجاري. وقال الطاير: إن الاستثمارات التقديرية لمحطة حصيان تصل الى 13 مليار درهم ويبدأ تنفيذها خلال الربع الاخير من 2014 وتدخل الخدمة خلال العام 2020 ..

وستتم بالمشاركة مع القطاع الخاص وبنسبة 51٪ لهيئة كهرباء دبي و49٪ للقطاع الخاص كما سيتم توقيع عقد تشتري بموجبة هيئة كهرباء دبي الانتاج بالكامل ما يمكن القطاع الخاص الشريك في المشروع من تمويل ما يصل الى 70٪ من حصته "49٪" من البنوك بالاعتماد على عقد شراء الهيئة للإنتاج كاملا. واشار الطاير الى ان تكلفة توسعة المحطة "ام" تصل الى ملياري درهم وينتهي المشروع في الربع الاخير من العام 2020 فيما تتكلف محطة النقل الخاصة بمشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية الجديدة الى 200 مليون درهم.

واشار الطاير الى أن الهيئة وطبقا لخطط الاستثمار والتمويل التي تتبعها ربما لن تحتاج الى طرح سندات او الحصول على تمويل من السوق المالي خلال العامين القادمين ما لم تطرأ تغييرات على هذه الخطط.

واضاف الطاير ان المجلس الاعلى للطاقة في دبي يهتم بصورة كبيرة بالاستدامة ووضع استراتيجية للاستدامة تحوي ثمانية برامج و24 مبادرة ومقاييس لأداء البرامج والمبادرات في الاتجاهات كافة بما في ذلك المباني الخضراء وتخفيض الاستهلاك وتحسين الكفاءة التشغيلية وإعادة تأهيل المباني القديمة ودعم مشاريع المدن المستدامة وإنشاء البنية التحتية لمحطات تزويد السيارات بالطاقة الكهربائية والعدادات الذكية.

وأرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد الخدمات الاستشارية للمشروع الثاني من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يتضمن إنشاء محطة الطاقة الشمسية بتقنية الالواح الكهروضوئية بطاقة إنتاجية 100 ميجاواط وفق نظام المنتج المستقل - اي بى بى - لاستشاري عالمي وذلك بعد أن تلقت الهيئة تسعة عقود للخدمات الاستشارية وفق نظام المنتج المستقل للفوز بمناقصة الخدمات الاستشارية للمشروع.