فرق طوارىء لمواجهة حوادث السير في أبوظبي

أكد المقدم جمال العامري رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي لـ "البيان" أنه تم تشكيل فرق طوارئ منذ أول من أمس مع بدء تقلبات الطقس، مشيرا إلى أن الفرق على أتم الاستعداد لأي طارئ، حيث تم توزيعها في مختلف المناطق وبشكل خاص على الطرق الخارجية خاصة طريق أبوظبي دبي وأبوظبي العين وأبوظبي المنطقة الغربية إضافة إلى داخل مدينة أبوظبي.

وأوضح ان هذه الفرق ستقوم بعدد من الخطط الاستباقية لتوفير الانسيابية للطرق الخارجية والداخلية في الإمارة إضافة إلى الإشراف على حركة المركبات و التحرك الفوري في حال وقوع حوادث وتقديم المساعدة للمركبات التي يمكن ان تتضرر بسبب المطر.

انسيابية الطرق

وقال العامري :إن الطرق في أبوظبي سالكة في جميع الاتجاهات وعلى الطرق الرئيسية الثلاث أبوظبي العين دبي الغويفات مؤكدا حرص مرور أبوظبي على انسيابية الحركة على جميع الطرقات.

وحذر رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين بتوخي الحذر والحيطة وتخفيف السرعة في الأحوال الجوية المضطربة التي تشهدها الدولة مشددا على ضرورة تخفيف السرعة بشكل خاص عند مداخل ومخارج الجسور وفي وسط الانفاق وفي المنحنيات نتيجة لوجود تجمع للمياه في بعض الاحيان على هذه المناطق بسبب الأمطار.

وأضاف: إن المديرية أعدت خطة متكاملة للتعامل مع أي من المتغيرات التي تحصل على الطرق من خلال انتشار الدوريات على الخطوط الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة والتقاطعات الحيوية للحد من الاختناقات المرورية والوصول إلى أي حادث مروري بأسرع وقت بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين.

وشدد العامري على انه في ظل ما تشهده الدولة من تقلبات في أحوال الطقس ما بين الأمطار والرياح العاتية وحجب الرؤية الافقية ينبغي على السائقين ومستخدمي الطريق توخي الحذر والحيطة من خلال اتخاذ اجراءات السلامة المرورية .

مسافة أمان

ودعا السائقين الى ضرورة ترك مسافة كافية مع المركبات الاخرى والتقيد بالسرعات على الطرق وعدم استخدام الهاتف المحمول خلال القيادة وربط حزام الأمان وجلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية للمركبة مع الاستماع الى النشرات الاذاعية لمعرفة كل جديد في حالة الطقس او حالة الطرق والحالة المرورية . وأكدان هدف مديرية المرور والدوريات يتمثل في التأكد من انسيابية الطرق الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات حيث نبذل الجهود في سبيل تأمين سلامة مستخدمي الطريق.

ولفت إلى ان هنالك جانبا هاما يجب على السائقين ان يكونوا على وعي كافي به وهو ضرورة تحكيم العقل قبل الرحلة وأثناء القيادة من خلال التقيد بالسرعات وقراءة لغة الطريق في ظل عدم اتضاح الرؤية بحيث يجب اشعال الأنوار الخفيفة و اتباع اجراءات السلامة في مثل هذه الظروف.

ودعا العامري سائقي المركبات إلى دعم مبادرة السلامة المرورية أثناء التقلبات الجوية؛ التي أطلقتها مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من خلال القيادة بحذر وخفض السرعات وإيقاف مركباتهم في حالة تعذر الرؤية.

5 حوادث بلا وفيات

شهدت أبوظبي يوم أمس وقوع 5 حوادث مرورية بسب الأمطار وتقلبات الطقس على مختلف المناطق منها حادث تدهور صهريج مياه على طريق الميناء و حادث صدم حواجز على طريق أبوظبي دبي وحادث تصادم على طريق الغاية العين باتجاه أبوظبي إضافة الى حادثين في المصفح في الوقت الذي اكدت فيه مديرية المرور والدوريات عدم وقوع أي وفيات فيما نتج عن تلك الحوادث اصابات بسيطة. وأصيبت طفلتان الأولى 8 سنوات والثانية 14 عاماً، من الجنسية السورية بحادث تدهور مركبة "بيك اب" ادى الى دهس الطفلتين اللتين كانتا على الرصيف .