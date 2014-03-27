العلمي يعبر تعقيدات الجيولوجيا والأدبي يتخطى الاقتصاد بلا أزمات

عبر طلبة الثاني عشر القسم العلمي على مستوى الدولة امتحان مادة الجيولوجيا للفصل الدراسي الثاني بلا تعقيدات، حيث أكد الطلبة أن الامتحان جاء يحاكي الكتاب المدرسي والنماذج التدريبية، في حين اعتبر عدد من طلبة القسم العلمي في دبي ان الاسئلة جاءت طويلة واتسمت بالصعوبة، كما أنهى طلبة القسم العلمي امتحان مادة الاقتصاد بلا أزمات معبرين عن سعادتهم تجاه الامتحان الذي تميزت أسئلته بالسهولة والتنوع والوضوح، وتختتم امتحانات الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي صباح اليوم بأداء امتحان اللغة الانجليزية.

دبي

وأكد عماد الشبراوي موجه مادة الجيولوجيا في وزارة التربية والتعليم، أن الورقة الامتحانية خالية من الغموض، مؤكدا أن أكثر من 90% من الدرجات موجهة للطالب المتوسط والجيد والجيد جدا من الطلبة و10% من الدرجات لتقيس مهارات التفكير العليا، مشيرا إلى أن التوجيه لم يتلق اي شكوى ولا ملاحظة حول الامتحان من توجيه المناطق التعليمية.

فيما قال خلدون نوافله موجه مادة الاقتصاد في وزارة التربية والتعليم إن اسئلة الاختبار جاءت متدرجة بين السهلة والصعوبة لتشمل كافة الطلاب، موضحا أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى حول الورقة الامتحانية، مضيفا إنه تمت مراعاة توفر المهارات المختلفة في الورقة الامتحانية ..

حيث حددت مهارات التذكر بنسبة 35% ومهارات الفهم بنسبة 30%، في حين جاءت مهارات التطبيق بنسبة 15%، ولم تتعد المهارات العقلية العليا نسبة 6% من إجمالي الأسئلة، ووزعت بقية النسبة على المهارات الأخرى .

وأكد بعض طلاب العلمي من مدرسة ثانوية دبي بنين، أن امتحان الجيولوجيا كان متكدسا بالأسئلة وغير مشابهة لنماذج الوزارة، وكانوا يعانون من ضيق الوقت، وقال آخرون إن الامتحان كان في متناول جميع الطلبة ولكنة شامل المنهج بصورة موسعة لا يستطيع الطالب التحكم فيها بسهولة، كما يحتاج إلى نسبة تركيز عالية.

أبوظبي

وأكدت الطالبات نجلاء عبدالله ونجلاء حسن وعلياء ماجد من القسم العلمي أن امتحان مادة الجيولوجيا من أسهل الأوراق الامتحانية التي أدوها حيث جاءت الأسئلة مباشرة جدا ولا تتطلب أي تفكير عالٍ.

كما اشارت طالبات الأدبي الى سهولة امتحان مادة الاقتصاد ووضوحه، وان تطلب دقة في الاجابة على بعض أسئلته الخاصة بالفراغات وكتابة مقترحات، ولكن الأسئلة لم تخرج عن المقرر والنماذج الامتحانية.

أم القيوين

لم يجد طلبة الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي في أم القيوين صعوبات تذكر في امتحاني (الجيولوجيا) للقسم العلمي والاقتصاد للأدبي. و أكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي للتعليم الثانوي بأم القيوين أن امتحان الجيولوجيا للقسم العلمي والاقتصاد للأدبي لم يخرجا من المنهاج المدرسي الذي درسه الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي..

حيث تدربوا على نماذج امتحانات سابقة ما ساعدهم على أدائه بصورة طبيعية، وأن الطلاب قد استفادوا كثيرا من الامتحانات التجريبية التي طرحتها وزارة التربية على موقعها الالكتروني لأنها كانت تحاكي النمط الذي أتت به أسئلة الامتحانين لطلاب العلمي والأدبي.

رأس الخيمة

وقال حسن غزلان مدير مدرسة طنب الثانوية للبنين برأس الخيمة، انه لم تصله شكاوى من امتحانات الامس، وكانت ملاحظات طلبة القسم العلمي حول امتحان الجيولوجيا من دقة بعض الأسئلة التي وجهت للطالب المتميز فقط، مضيفا ان طلبة القسم الأدبي عبروا بسلام وارتياح اسئلة امتحان الاقتصاد.