اعلان أسماء 420 مواطناً من فئة استكمال مسكن

ضمن إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، خلال زيارته الأخيرة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان بسرعة الانتهاء من دراسة كافة الطلبات الخاصة بفئة استكمال مسكن، اعتمد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان 420 من أسماء مستحقي المساعدات السكنية النهائية من فئة استكمال مسكن بقيمة 207 ملايين درهم والتي تصل سنة تقديمها إلى عام 2013 والمستوفية المعايير التي تم تحديدها من قبل اللجنة المختصة بدراسة الطلبات.

وأشار معالي عبدالله بلحيف النعيمي إلى أن الحكومة حريصة في تحقيق الهدف الاستراتيجي للبرنامج المتمثل في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة وتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين وذلك بما يضمن تحقيق أعلى معايير السعادة لمواطني الدولة.

شريحة مهمة

وقال معاليه تعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخرساني وعدم صلاحية البناء القائم.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن البرنامج يسعى من خلال المخاطبات والتعاون والتنسيق القائم مع الدواوين بتخصيص أراض لبناء مجمعات سكنية لمواطني الإمارات المختلفة لتحقيق أهدافه من خلال تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين في الدولة وإنشاء وتطوير مشاريع المجمعات والأحياء السكنية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية.

نسب الإنجاز

وأشارت المهندسة جميلة الفندي الشامسي مدير عام البرنامج بأن هذه الدفعة تضم أصحاب المساكن قيد الإنجاز والتي تضم نسب تقريبية تبدأ من 30% إلى 80% حيث يقوم البرنامج باستكمال إنشاء مساكنهم تجنباً من عدم صلاحية الخرسانات ومواد البناء الأولية التي تم بناؤها كما وتهدف المبادرة إلى تحقيق الاستقرار السكني لأصحاب هذه المساكن ومساعدتهم في إنجاز مساكنهم.

وأكدت الفندي أن البرنامج يعمل ضمن خطته الحالية والمستقبلية ببناء المجمعات السكنية ولتلافي معوقات استكمال المساكن من قبل المواطنين، قام البرنامج ببناء مجمعات سكنية في إمارتي الشارقة والفجيرة بالإضافة إلى مجمعات سكنية مستقبلية أخرى في كل من عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين تهدف إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين دون تكبد عناء بناء المسكن.

وأضافت المدير العام أن البرنامج سيقوم بإعادة حصر كافة بيانات مقدمي الطلبات وذلك لتحديثها مما سيساعد في تسهيل دراسة الطلبات والانتهاء منها.

وأضافت المهندسة جميلة الفندي الشامسي مدير عام البرنامج أنه يمكن لجميع المستفيدين من مساعدات البرنامج الاستفادة من نماذج المساكن المجانية المتوفرة في البرنامج والتي وصلت إلى 32 نموذجا وتتمتع بأحدث المواصفات والتصاميم وتتناسب مع كافة الأذواق والاحتياجات حيث تتوفر النماذج ذوي المساحات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

تخفيض التكاليف

أوضحت المهندسة جميلة الفندي الشامسي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان أن البرنامج طرح العديد من المبادرات الخاصة بتخفيض تكاليف بناء المساكن ومنها مبادرة توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من شركات مواد البناء لتقديم أسعار مخفضة لمستفيدين البرنامج والتي تضم حوالي 125 شركة وتمثل هذه الشركات الموردة والمنتجة للمواد الأساسية الخاصة بالبناء وتراوحت هذه الخصومات لغاية 50 بالمائة من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق، ويتم أيضاً تزويد المستفيدين بقائمة هذه الشركات موضحة فيها نسبة الخصم وأرقام التواصل والمستندات المطلوبة.

أسماء مستحقي المساعدات من فئة استكمال مسكن مارس 2014

إبراهيم احمد آل علي

إبراهيم حسن البلوشي

إبراهيم سالم الحوسني

إبراهيم سعيد الهنداسي

إبراهيم عبدالرحمن الطنيجي

إبراهيم عبدالله احمد البلوشي

إبراهيم عبدالله محمد العويد

إبراهيم محمد سعيد النعيمي

إبراهيم محمد عبدالله البلوشي

إبراهيم محمد عبيد الشميلي

إبراهيم ناصر سيف الزعابي

أبوبكر محمد سعيد الحمروني

أحمد جاسم حميد السويجي

أحمد حمد صالح الزعابي

أحمد خليفه احمد الطنيجي

أحمد راشد سعيد آل علي

أحمد سالم احمد الحنطوبي

أحمد سالم جاسم الزعابى

أحمد سالم سعيد الدرمكي

أحمد سعيد الصريدى

أحمد سعيد العبدولي

أحمد عبدالرحمن الحمادي

أحمد عبدالله احمد النقبي

أحمد عبدالله خميس الكعبى

أحمد عبدالله محمد العبدولي

أحمد على احمد المحرزي

أحمد علي محمد الزيودي

أحمد عمر سالم باجبير

أحمد عيسى البلوشى

أحمد قمبر غلوم المازم

أحمد محمد الظنحاني

أحمد محمد الطنيجي

أحمد محمد راشد النقبي

أحمد محمد راشد الحفيتي

أحمد محمد سعيد الصريدي

أحمد محمد على العبدولي

أحمد مراد سليمان البلوشي

أحمد يعقوب يوسف بنى حماد

أحمد يوسف احمد المرزوقي

أحمد يوسف عبدالله المرزوقي

أيمن ابراهيم سالم النعيمي

أحمد حسن أحمد المرزوقي

أحمد عبدالله سعيد الشحي

أحمد علي سيف راشد

أحمد مير عبدالله يوسف

بدر أحمد محمد الزيودي

بدر عبدالله احمد محمد الملا

بدر يوسف سيف الزعابي

جاسم اسماعيل محمد يوسف

جاسم عبدالله آل علي

جاسم محمد امينم العوضي

جاسم محمد حسن الحساني

جاسم محمد عبدالله البلوشي

جاسم محمد علي الحمادي

جمال سالم عبيد العواني

جمعه سعيد أحمد العبدولي

جمعه سلطان الصريدي

جميع علي محمد المرشودي

حامد محمد عبدالله الجسمي

حسن احمد حسن زيودي

حسن خميس محمد الصريدي

حسن عبيد خميس الظنحاني

حسن علي حسن الدرمكي

حسن علي محمد علي النقبي

حسين احمد عبيد آل علي

حمد أحمد محمد الزيودي

حمد سالم صالح النقبي

حمد سعيد عبدالله اليماحي

حمد سعيد ماجد الشامسي

حمد عبيد جميع الهنداسي

حمد علي جمعه العبدولي

حمد علي يوسف آل علي

حمدان حسن سالم القايدي

حمود سعيد راشد الصريدي

حمود علي احمد علي آل علي

حميد خلف محمد النقبي

حميد سعيد محمد الشامسي

حميد عبدالله علي الظنحاني

خالد احمد عبدالله المدحاني

خالد احمد محمد البلوشي

خالد احمد محمد الشامسي

خالد اسماعيل كرم المازم

خالد حارب على الشويهى

خالد حبيب عبدالله الزعابي

خالد خليفة احمد الطنيجي

خالد راشد حمدان الظنحاني

خالد راشد سالم الحنطوبي

خالد سعيد خليفة الشندود

خالد سعيد خميس اشتيري

خالد سعيد محمد الهنداسي

خالد شفيق جمعه الحداد

خالد عبدالرحمن العوضي

خالد عبدالله علي السعدي

خالد عبيد علي الصريدي

خالد علي احمد الشحي

خالد علي راشد الحفيتي

خالد علي صالح محمد الملا

خالد علي محمد حفيتي

خالد محمد جمعة الحوسني

خالد محمد سالم الزيودي

خلف عبيد خلف الزعابي

خلفان عبدالله راشد اليماحي

خلفان محمد خلفان الكندى

خليفة حسن احمد الياسي

خليفة علي عبدالله العبدولي

خليفة علي محمد

خليفة علي محمد النقبي

خليفة مال الله الحمادي

خليفة محمد احمد راشد

خليفة محمد أحمد الزيودي

خليفة محمد علي اليماحي

خليفه احمد سعيد الزيودي

خليفه سعيد علي علي الهش

خليل ابراهيم حسن احمد

خليل راشد محمد الكعبي

خميس احمد حسن خميس

خميس راشد خليفه الكعبي

خميس سالم عبدالله مطيري

خميس محمد عبيد العبدولي

داود عباس داديه روبارى

داوود جعفر محمد الحمادي

راشد احمد سعيد الزيودي

راشد احمد علي راشد المرشدي

راشد الشيبة كشيش الحفيتي

راشد حسن محمد الزيودي

راشد حسن محمد سيف المرشدي

راشد حميد سليمان احمد الصريدي

راشد سالم عبيد خلفان البريكي

راشد سعيد راشد سعيد الكلبانى

راشد سعيد محمد على اليماحي

راشد عبدالله سالم عبدالله القايدي

راشد عبدالله محمد علي الصريدي

راشد عبدالله موسى الشامسي

راشد علي محمد سليمان الزيودي

راشد لال بكش دين الاميري

راشد محمد راشد اليماحي

راشد محمد سعيد إكعبي

رائد محمد احمد الشايب

سالم خميس محمد الصريدي

سالم راشد احمد العبدولي

سالم سعيد علي المزروعي

سالم سيف عبيد علي الحفيتي

سالم شعبان حسن البلوشي

سالم علي راشد الحفيتي

سالم علي سالم آل علي

سالم علي سعيد الحسوني

سالم علي عبدالله الخطيبي

سالم غانم سيف الزعابي

سالم يوسف ابراهيم نعيمي

سامي عبدالله محمد علي النقبي

سعد عبدالرحيم شريف فلكناز

سعود عبدالله احمد الصريدي

سعود عثمان محمود محمد العوضي

سعيد ابراهيم محمد البلوشي

سعيد احمد محمد احمد العبدولي

سعيد احمد محمد سعيد الظنحاني

سعيد خميس محمد مطر الصريدي

سعيد راشد على الحنطوبي

سعيد سالم محمد علي العبدولي

سعيد عبدالله خميس الزيودي

سعيد عبدالله محمد الزيودي

سعيد عبدالله مصبح اليماحي

سعيد عبيد غانم سيف العليلي

سعيد عبيد محمد الصريدي

سعيد على محمد احمد

سعيد علي برمان حمودي

سعيد علي محمد الظنحاني

سعيد غريب خليفة الشامسي

سعيد محمد علي محمد القايدي

سعيد محمد محمد الشرقي

سلطان سعيد محمد اليماحي

سلطان عبدالله ناصر الزعابي

سلطان عبيد جمعة البلوشي

سلطان عبيد عبيد محمد اليماحي

سلطان علي سالم المنصوري

سلطان غانم مبارك العميري

سلطان كامل اسماعيل البريمي

سلطان محمد بن طليعه

سلمان راشد جمعة سالم

سيف خميس علي الزعابي

سيف راشد محمد علي الحبسي

سيف سعيد سالم سعيد المزروعي

سيف سعيد عبدالله راشد الحساني

سيف سلطان بطي علي المهيري

سيف عبدالرزاق بني رشيد

سيف عبدالله محمد عبيد النقبي

سيف علي سعيد الزيودي

سيف علي عبيد سالم الصريدي

صالح على سالم عمر باجبير

صقر احمد علي عمران آل علي

ضاوي راشد احمد اليماحي

طارق اسماعيل حسن احمد

طارق جمعة احمد الحوسني

طارق حسين علي النجار

طارق سالم صالح النقبي

طارق عبيد جمعه الجرن

طارق علي حسن يوسف آل علي

طالب احمد علي الحمادي

طالب سعيد حميد حسن اليماحي

طلال عبيد راشد الكندي

طلال علي محمد مسعود المرزوقي

عادل راشد محمد الحمودي

عادل عبيد محمد مفتاح الزعابي

عادل عمر سالم عمر الحضرمي

عارف علي عيسى محمد الزعابي

عاصم ابراهيم محمد البقيش الرئيسي

عبدالرحمن جاسم حميد الزعابي

عبدالرحمن سيف سلطان النعيمي

عبدالرحمن علي احمد محمد الكعبي

عبدالرحمن علي هارون الشريف

عبدالرحمن عيسى حسن الحمادي

عبدالرحيم احمد الزرعوني

عبدالعزيز احمد حسن المازمي

عبدالعزيز داود محمد المازمي

عبدالعزيز عبدالله الهرمودي

عبدالقادر زيد محمد الحضرمي

عبدالله ابراهيم الدرمكي

عبدالله احمد حسين حيدر

عبدالله احمد محمد طريف

عبدالله اسحاق محمد الخاجه

عبدالله أحمد عبدالله الشيوم الشحي

عبدالله جمعه محمد اليماحي

عبدالله حاتم ابراهيم المازمي

عبدالله حميد ناصر الزري

عبدالله خلف محمد النقبي

عبدالله خميس سعيد النوفلي

عبدالله خميس محمد اليماحي

عبدالله راشد عبدالله الضنحاني

عبدالله راشد عبدالله الصريدي

عبدالله سالم سعيد المزروعي

عبدالله سالم عبدالله العبدولي

عبدالله سعيد علي الشحي

عبدالله سلطان محمد الحمادي

عبدالله سيف عبيد المطروشي

عبدالله عبدالله محمد الحمادي

عبدالله على راشد الحفيتى

عبدالله علي سيف العبدولي

عبدالله علي سيف علي القايدي

عبدالله علي علي النقبي

عبدالله علي محمد حسين

عبدالله عوض عبدالحبيب

عبدالله عيسى بن فاضل آل علي

عبدالله كمال جابر الحمادي

عبدالله محمد احمد الزرعوني

عبدالله محمد الزعابي

عبدالله محمد شيكل عبدالله

عبدالله محمد على محمد العبدولي

عبدالله محمد علي الياسي

عبدالله منصور محمد عبدالله

عبدالله موسى حسن الزعابى

عبدالله يوسف صالح سالم الحمادي

عبيد احمد خميس الظنحاني

عبيد احمد سعيد عبيد الزيودي

عبيد حسن خميس الشامسي

عبيد خميس علي عبود

عبيد سالم حميد آل علي

عبيد محمد سعيد محمد القايدي

عثمان عبدالرحمن محمد

علي حسين محمد الحمادى

علي عبدالله سليمان الصريدى

علي عبدالله على عبدالله

علي عبدالله محمد عبدالله اشويهي

علي احمد محمد علي الحفيتي

علي جاسم حميد الزعابي

علي حسن عبدالله زيد الشحي

علي حسن محمد المراشده

علي حسن محمد عبدالله المازم

علي حميد سالم حميد الصريدي

علي خلفان علي السعدي

علي خليفه علي الكعبي

علي راشد سليمان الزيودي

علي سعيد راشد الزعابي

علي سلطان حسن الخزيمي

علي سهيل سعيد اليماحي

علي عبدالقادر حميد فاخر

علي عبدالله حسن الظنحاني

علي عبدالله راشد احمد اليماحي

علي عبدالله سعيد راشد الحساني

علي عبيد سالم العبدولي

علي عبيد عبدالله الحساني

علي محمد احمد آل علي

علي محمد راشد اليماحي

علي محمد سالم النعيمي

علي محمد علي المدحاني

علي محمد عبدالله الخنبولي الشحي

علي محمد عبدالله محمد العبدولي

علي محمد علي غلوم خكاك

علي مصبح عبيد الغفلي

علي مصبح علي اليماحي

علي موسى سعيد علي

علي يوسف خلف جابر المنصوري

علياء سعيد محمد بوالفرض

عمار ابراهيم احمد المحرزي

عمار يوسف احمد المرشدي

عمر حسن بيات علي السويدي

عمر حسن صالح سالم الحمادي

عمر علي محمد حسن الصابري

عمران عبدالله احمد آل علي

عيسى عبدالله محمد الغفلي

عيسى علي راشد بن الشامسي

غانم جمعه غانم حريمل آل علي

فاضل احمد رمضان علي زرعوني

فاضل عبدالله موسى صنقور

فهد احمد محمد الظنحاني

فهد أحمد يوسف محمد البلوشي

فهد صالح احمد الجسمي

فهد عبدالحميد سيف الزرعوني

فهد عبدالله سعيد حميد اليماحي

فهد عيسى نصيب عبدالله

فهد محمد راشد اليماحي

فؤاد احمد عبدالله الزرعوني

فؤاد يوسف حسين العوضي

فيصل احمد سعيد أحمد الحفيتي

فيصل احمد عبدالله الزرعوني

فيصل عبدالله سعيد عبدالله النقبي

فيصل موسى ابراهيم البوصي

فيصل موسى محمد البلوشي

فيصل ناصر عبدالله محمد الحمادي

قاسم محمد سليمان محمد الصريدي

ماجد ابراهيم حميد سلطان العليلي

ماجد راشد عبيد حميد الزعابي

ماجد سعيد حسن سلطان

ماجد سلطان يوسف الشامسي

ماجد عبدالجبار آل علي

ماجد عبدالقادر يوسف جواد آل رضا

ماجد محمد عبدالله السعيدي

مانع محمد سعيد الحساني

مبارك احمد مبارك الخميري

مبارك مدني رمضان بهادر

محمد ابراهيم سليمان الظنحاني

محمد احمد راشد العوبد آل علي

محمد احمد سالم سليمان الزيودي

محمد احمد عبدالرحمن محمد المحرزي

محمد احمد عبدالله الحمادي

محمد احمد عبدالله محمد اليماحي

محمد احمد محمد المرزوقي

محمد الغوبي محمد اليماحي

محمد حسن احمد

محمد حسن حاجي الاميري

محمد حمدان ابراهيم المحرزي

محمد خلفان خميس النقبي

محمد خميس عبدالله سالم الزيودي

محمد داود محمد المازمي

محمد درويش علي الظاهري

محمد راشد حمود راشد الصريدي

محمد راشد عبدالله راشد الصريدي

محمد سالم راشد محمد

محمد سعيد حمدان الظنحاني

محمد سعيد راشد الزيودي

محمد سعيد سالم العبدولى

محمد سعيد عبيد النقبي

محمد سعيد عبيد الزعابي

محمد سعيد محمد حمدوه الحبسي

محمد سعيد محمد الحفيتي

محمد سلطان يوسف النعيمي

محمد سليمان سعيد الزيودي

محمد سيف عبدالله سيف المهيري

محمد سيف محمد سيف الزيودي

محمد صالح سالم آل علي

محمد عبدالجليل احمد بوخلف

محمد عبدالله جعلهل الجينهي

محمد عبدالله علي القايدي

محمد عبدالله بن ربيعه العويد

محمد عبيد سعيد عبيد الهنداسي

محمد عبيد علي عبيد الظنحاني

محمد على راشد خميس الزيودي

محمد علي عبدالله آل علي

محمد علي محمد البلوشي

محمد كامل محمد محمد

محمد مصبح سالم محمد اليماحي

محمد مطر حميد مطر الزعابي

محمد ناصر خليفه السويدي

محمد ناصر مختار الانصاري

محمد نياز محمد در الرئيسي

محمد يوسف حسين العوضي

محمد يوسف علي البلوشي

محمود ابراهيم محمد الانصاري

محمود مصطفى محمد الحمادي

مراد محمد مراد محمد البلوشى

مروان احمد ربيع سعيد الحمودي

مروان عبدالرحمن محمد البلوشي

مريم سيف سلطان بو شريجة النعيمي

مصبح غانم حميد مطر الشامسي

مصعب ابراهيم سليمان الظنحاني

مصعب علي عبيد علي الظنحاني

مصعب محمد سعيد الزيودي

معاذ محمد سعيد علي زيودي

معضد راشد سيف المزروعي

مهند حسن محمد الطنيجي

ناصر احمد عبيد آل علي

ناصر راشد علي الحفيتي

ناصر صالح احمد لوتاه

نافع سالم صالح الكعبي

نواف احمد حسن الأحمد

هاشم حسن سيد احمد الحمادي

هاني أحمد سعيد راشد المخمسي

هزاع عبدالله علي محمد الزيودي

هيثم علي خليفة سلطان الحمودي

وائل هلال عبيد هلال النقبي

وليد احمد عبدالله احمد الخميري

وليد عبدالله خميس جزاغ الرئيسي

وليد عبيد محمد عبيد الزيودي

وليد علي راشد خميس الزيودي

وليد محمد أحمد محمد العوضي

ياسر علي سيف محمد الظنحاني

ياسر يعقوب يوسف المنصوري

ياسين علي محمد علوي الشحي

يعقوب حسن سعيد الحمودي

يعقوب حميد محمد الصريدي

يعقوب شريف عبدالله عبدالله

يوسف حبيب حسين ناصر العبودي

يوسف حسن آل علي

يوسف حسن محمد المرزوقى

يوسف حميد عبيد المراشده

يوسف شريف محمد عبدالله

يوسف عبدالرحمن البلوشي

يوسف عبدالعزيز العجماني

يوسف عبدالله احمد محمد الملا

يوسف عبيد غابش يعقوب

يوسف محمد عبدالله الوهابي