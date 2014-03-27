اعلان أسماء 420 مواطناً من فئة استكمال مسكن

ضمن إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، خلال زيارته الأخيرة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان بسرعة الانتهاء من دراسة كافة الطلبات الخاصة بفئة استكمال مسكن، اعتمد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان 420 من أسماء مستحقي المساعدات السكنية النهائية من فئة استكمال مسكن بقيمة 207 ملايين درهم والتي تصل سنة تقديمها إلى عام 2013 والمستوفية المعايير التي تم تحديدها من قبل اللجنة المختصة بدراسة الطلبات.
وأشار معالي عبدالله بلحيف النعيمي إلى أن الحكومة حريصة في تحقيق الهدف الاستراتيجي للبرنامج المتمثل في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة وتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين وذلك بما يضمن تحقيق أعلى معايير السعادة لمواطني الدولة.
شريحة مهمة
وقال معاليه تعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخرساني وعدم صلاحية البناء القائم.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن البرنامج يسعى من خلال المخاطبات والتعاون والتنسيق القائم مع الدواوين بتخصيص أراض لبناء مجمعات سكنية لمواطني الإمارات المختلفة لتحقيق أهدافه من خلال تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين في الدولة وإنشاء وتطوير مشاريع المجمعات والأحياء السكنية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية.
نسب الإنجاز
وأشارت المهندسة جميلة الفندي الشامسي مدير عام البرنامج بأن هذه الدفعة تضم أصحاب المساكن قيد الإنجاز والتي تضم نسب تقريبية تبدأ من 30% إلى 80% حيث يقوم البرنامج باستكمال إنشاء مساكنهم تجنباً من عدم صلاحية الخرسانات ومواد البناء الأولية التي تم بناؤها كما وتهدف المبادرة إلى تحقيق الاستقرار السكني لأصحاب هذه المساكن ومساعدتهم في إنجاز مساكنهم.
وأكدت الفندي أن البرنامج يعمل ضمن خطته الحالية والمستقبلية ببناء المجمعات السكنية ولتلافي معوقات استكمال المساكن من قبل المواطنين، قام البرنامج ببناء مجمعات سكنية في إمارتي الشارقة والفجيرة بالإضافة إلى مجمعات سكنية مستقبلية أخرى في كل من عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين تهدف إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين دون تكبد عناء بناء المسكن.
وأضافت المدير العام أن البرنامج سيقوم بإعادة حصر كافة بيانات مقدمي الطلبات وذلك لتحديثها مما سيساعد في تسهيل دراسة الطلبات والانتهاء منها.
وأضافت المهندسة جميلة الفندي الشامسي مدير عام البرنامج أنه يمكن لجميع المستفيدين من مساعدات البرنامج الاستفادة من نماذج المساكن المجانية المتوفرة في البرنامج والتي وصلت إلى 32 نموذجا وتتمتع بأحدث المواصفات والتصاميم وتتناسب مع كافة الأذواق والاحتياجات حيث تتوفر النماذج ذوي المساحات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
تخفيض التكاليف
أوضحت المهندسة جميلة الفندي الشامسي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان أن البرنامج طرح العديد من المبادرات الخاصة بتخفيض تكاليف بناء المساكن ومنها مبادرة توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من شركات مواد البناء لتقديم أسعار مخفضة لمستفيدين البرنامج والتي تضم حوالي 125 شركة وتمثل هذه الشركات الموردة والمنتجة للمواد الأساسية الخاصة بالبناء وتراوحت هذه الخصومات لغاية 50 بالمائة من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق، ويتم أيضاً تزويد المستفيدين بقائمة هذه الشركات موضحة فيها نسبة الخصم وأرقام التواصل والمستندات المطلوبة.
أسماء مستحقي المساعدات من فئة استكمال مسكن مارس 2014
إبراهيم احمد آل علي
إبراهيم حسن البلوشي
إبراهيم سالم الحوسني
إبراهيم سعيد الهنداسي
إبراهيم عبدالرحمن الطنيجي
إبراهيم عبدالله احمد البلوشي
إبراهيم عبدالله محمد العويد
إبراهيم محمد سعيد النعيمي
إبراهيم محمد عبدالله البلوشي
إبراهيم محمد عبيد الشميلي
إبراهيم ناصر سيف الزعابي
أبوبكر محمد سعيد الحمروني
أحمد جاسم حميد السويجي
أحمد حمد صالح الزعابي
أحمد خليفه احمد الطنيجي
أحمد راشد سعيد آل علي
أحمد سالم احمد الحنطوبي
أحمد سالم جاسم الزعابى
أحمد سالم سعيد الدرمكي
أحمد سعيد الصريدى
أحمد سعيد العبدولي
أحمد عبدالرحمن الحمادي
أحمد عبدالله احمد النقبي
أحمد عبدالله خميس الكعبى
أحمد عبدالله محمد العبدولي
أحمد على احمد المحرزي
أحمد علي محمد الزيودي
أحمد عمر سالم باجبير
أحمد عيسى البلوشى
أحمد قمبر غلوم المازم
أحمد محمد الظنحاني
أحمد محمد الطنيجي
أحمد محمد راشد النقبي
أحمد محمد راشد الحفيتي
أحمد محمد سعيد الصريدي
أحمد محمد على العبدولي
أحمد مراد سليمان البلوشي
أحمد يعقوب يوسف بنى حماد
أحمد يوسف احمد المرزوقي
أحمد يوسف عبدالله المرزوقي
أيمن ابراهيم سالم النعيمي
أحمد حسن أحمد المرزوقي
أحمد عبدالله سعيد الشحي
أحمد علي سيف راشد
أحمد مير عبدالله يوسف
بدر أحمد محمد الزيودي
بدر عبدالله احمد محمد الملا
بدر يوسف سيف الزعابي
جاسم اسماعيل محمد يوسف
جاسم عبدالله آل علي
جاسم محمد امينم العوضي
جاسم محمد حسن الحساني
جاسم محمد عبدالله البلوشي
جاسم محمد علي الحمادي
جمال سالم عبيد العواني
جمعه سعيد أحمد العبدولي
جمعه سلطان الصريدي
جميع علي محمد المرشودي
حامد محمد عبدالله الجسمي
حسن احمد حسن زيودي
حسن خميس محمد الصريدي
حسن عبيد خميس الظنحاني
حسن علي حسن الدرمكي
حسن علي محمد علي النقبي
حسين احمد عبيد آل علي
حمد أحمد محمد الزيودي
حمد سالم صالح النقبي
حمد سعيد عبدالله اليماحي
حمد سعيد ماجد الشامسي
حمد عبيد جميع الهنداسي
حمد علي جمعه العبدولي
حمد علي يوسف آل علي
حمدان حسن سالم القايدي
حمود سعيد راشد الصريدي
حمود علي احمد علي آل علي
حميد خلف محمد النقبي
حميد سعيد محمد الشامسي
حميد عبدالله علي الظنحاني
خالد احمد عبدالله المدحاني
خالد احمد محمد البلوشي
خالد احمد محمد الشامسي
خالد اسماعيل كرم المازم
خالد حارب على الشويهى
خالد حبيب عبدالله الزعابي
خالد خليفة احمد الطنيجي
خالد راشد حمدان الظنحاني
خالد راشد سالم الحنطوبي
خالد سعيد خليفة الشندود
خالد سعيد خميس اشتيري
خالد سعيد محمد الهنداسي
خالد شفيق جمعه الحداد
خالد عبدالرحمن العوضي
خالد عبدالله علي السعدي
خالد عبيد علي الصريدي
خالد علي احمد الشحي
خالد علي راشد الحفيتي
خالد علي صالح محمد الملا
خالد علي محمد حفيتي
خالد محمد جمعة الحوسني
خالد محمد سالم الزيودي
خلف عبيد خلف الزعابي
خلفان عبدالله راشد اليماحي
خلفان محمد خلفان الكندى
خليفة حسن احمد الياسي
خليفة علي عبدالله العبدولي
خليفة علي محمد
خليفة علي محمد النقبي
خليفة مال الله الحمادي
خليفة محمد احمد راشد
خليفة محمد أحمد الزيودي
خليفة محمد علي اليماحي
خليفه احمد سعيد الزيودي
خليفه سعيد علي علي الهش
خليل ابراهيم حسن احمد
خليل راشد محمد الكعبي
خميس احمد حسن خميس
خميس راشد خليفه الكعبي
خميس سالم عبدالله مطيري
خميس محمد عبيد العبدولي
داود عباس داديه روبارى
داوود جعفر محمد الحمادي
راشد احمد سعيد الزيودي
راشد احمد علي راشد المرشدي
راشد الشيبة كشيش الحفيتي
راشد حسن محمد الزيودي
راشد حسن محمد سيف المرشدي
راشد حميد سليمان احمد الصريدي
راشد سالم عبيد خلفان البريكي
راشد سعيد راشد سعيد الكلبانى
راشد سعيد محمد على اليماحي
راشد عبدالله سالم عبدالله القايدي
راشد عبدالله محمد علي الصريدي
راشد عبدالله موسى الشامسي
راشد علي محمد سليمان الزيودي
راشد لال بكش دين الاميري
راشد محمد راشد اليماحي
راشد محمد سعيد إكعبي
رائد محمد احمد الشايب
سالم خميس محمد الصريدي
سالم راشد احمد العبدولي
سالم سعيد علي المزروعي
سالم سيف عبيد علي الحفيتي
سالم شعبان حسن البلوشي
سالم علي راشد الحفيتي
سالم علي سالم آل علي
سالم علي سعيد الحسوني
سالم علي عبدالله الخطيبي
سالم غانم سيف الزعابي
سالم يوسف ابراهيم نعيمي
سامي عبدالله محمد علي النقبي
سعد عبدالرحيم شريف فلكناز
سعود عبدالله احمد الصريدي
سعود عثمان محمود محمد العوضي
سعيد ابراهيم محمد البلوشي
سعيد احمد محمد احمد العبدولي
سعيد احمد محمد سعيد الظنحاني
سعيد خميس محمد مطر الصريدي
سعيد راشد على الحنطوبي
سعيد سالم محمد علي العبدولي
سعيد عبدالله خميس الزيودي
سعيد عبدالله محمد الزيودي
سعيد عبدالله مصبح اليماحي
سعيد عبيد غانم سيف العليلي
سعيد عبيد محمد الصريدي
سعيد على محمد احمد
سعيد علي برمان حمودي
سعيد علي محمد الظنحاني
سعيد غريب خليفة الشامسي
سعيد محمد علي محمد القايدي
سعيد محمد محمد الشرقي
سلطان سعيد محمد اليماحي
سلطان عبدالله ناصر الزعابي
سلطان عبيد جمعة البلوشي
سلطان عبيد عبيد محمد اليماحي
سلطان علي سالم المنصوري
سلطان غانم مبارك العميري
سلطان كامل اسماعيل البريمي
سلطان محمد بن طليعه
سلمان راشد جمعة سالم
سيف خميس علي الزعابي
سيف راشد محمد علي الحبسي
سيف سعيد سالم سعيد المزروعي
سيف سعيد عبدالله راشد الحساني
سيف سلطان بطي علي المهيري
سيف عبدالرزاق بني رشيد
سيف عبدالله محمد عبيد النقبي
سيف علي سعيد الزيودي
سيف علي عبيد سالم الصريدي
صالح على سالم عمر باجبير
صقر احمد علي عمران آل علي
ضاوي راشد احمد اليماحي
طارق اسماعيل حسن احمد
طارق جمعة احمد الحوسني
طارق حسين علي النجار
طارق سالم صالح النقبي
طارق عبيد جمعه الجرن
طارق علي حسن يوسف آل علي
طالب احمد علي الحمادي
طالب سعيد حميد حسن اليماحي
طلال عبيد راشد الكندي
طلال علي محمد مسعود المرزوقي
عادل راشد محمد الحمودي
عادل عبيد محمد مفتاح الزعابي
عادل عمر سالم عمر الحضرمي
عارف علي عيسى محمد الزعابي
عاصم ابراهيم محمد البقيش الرئيسي
عبدالرحمن جاسم حميد الزعابي
عبدالرحمن سيف سلطان النعيمي
عبدالرحمن علي احمد محمد الكعبي
عبدالرحمن علي هارون الشريف
عبدالرحمن عيسى حسن الحمادي
عبدالرحيم احمد الزرعوني
عبدالعزيز احمد حسن المازمي
عبدالعزيز داود محمد المازمي
عبدالعزيز عبدالله الهرمودي
عبدالقادر زيد محمد الحضرمي
عبدالله ابراهيم الدرمكي
عبدالله احمد حسين حيدر
عبدالله احمد محمد طريف
عبدالله اسحاق محمد الخاجه
عبدالله أحمد عبدالله الشيوم الشحي
عبدالله جمعه محمد اليماحي
عبدالله حاتم ابراهيم المازمي
عبدالله حميد ناصر الزري
عبدالله خلف محمد النقبي
عبدالله خميس سعيد النوفلي
عبدالله خميس محمد اليماحي
عبدالله راشد عبدالله الضنحاني
عبدالله راشد عبدالله الصريدي
عبدالله سالم سعيد المزروعي
عبدالله سالم عبدالله العبدولي
عبدالله سعيد علي الشحي
عبدالله سلطان محمد الحمادي
عبدالله سيف عبيد المطروشي
عبدالله عبدالله محمد الحمادي
عبدالله على راشد الحفيتى
عبدالله علي سيف العبدولي
عبدالله علي سيف علي القايدي
عبدالله علي علي النقبي
عبدالله علي محمد حسين
عبدالله عوض عبدالحبيب
عبدالله عيسى بن فاضل آل علي
عبدالله كمال جابر الحمادي
عبدالله محمد احمد الزرعوني
عبدالله محمد الزعابي
عبدالله محمد شيكل عبدالله
عبدالله محمد على محمد العبدولي
عبدالله محمد علي الياسي
عبدالله منصور محمد عبدالله
عبدالله موسى حسن الزعابى
عبدالله يوسف صالح سالم الحمادي
عبيد احمد خميس الظنحاني
عبيد احمد سعيد عبيد الزيودي
عبيد حسن خميس الشامسي
عبيد خميس علي عبود
عبيد سالم حميد آل علي
عبيد محمد سعيد محمد القايدي
عثمان عبدالرحمن محمد
علي حسين محمد الحمادى
علي عبدالله سليمان الصريدى
علي عبدالله على عبدالله
علي عبدالله محمد عبدالله اشويهي
علي احمد محمد علي الحفيتي
علي جاسم حميد الزعابي
علي حسن عبدالله زيد الشحي
علي حسن محمد المراشده
علي حسن محمد عبدالله المازم
علي حميد سالم حميد الصريدي
علي خلفان علي السعدي
علي خليفه علي الكعبي
علي راشد سليمان الزيودي
علي سعيد راشد الزعابي
علي سلطان حسن الخزيمي
علي سهيل سعيد اليماحي
علي عبدالقادر حميد فاخر
علي عبدالله حسن الظنحاني
علي عبدالله راشد احمد اليماحي
علي عبدالله سعيد راشد الحساني
علي عبيد سالم العبدولي
علي عبيد عبدالله الحساني
علي محمد احمد آل علي
علي محمد راشد اليماحي
علي محمد سالم النعيمي
علي محمد علي المدحاني
علي محمد عبدالله الخنبولي الشحي
علي محمد عبدالله محمد العبدولي
علي محمد علي غلوم خكاك
علي مصبح عبيد الغفلي
علي مصبح علي اليماحي
علي موسى سعيد علي
علي يوسف خلف جابر المنصوري
علياء سعيد محمد بوالفرض
عمار ابراهيم احمد المحرزي
عمار يوسف احمد المرشدي
عمر حسن بيات علي السويدي
عمر حسن صالح سالم الحمادي
عمر علي محمد حسن الصابري
عمران عبدالله احمد آل علي
عيسى عبدالله محمد الغفلي
عيسى علي راشد بن الشامسي
غانم جمعه غانم حريمل آل علي
فاضل احمد رمضان علي زرعوني
فاضل عبدالله موسى صنقور
فهد احمد محمد الظنحاني
فهد أحمد يوسف محمد البلوشي
فهد صالح احمد الجسمي
فهد عبدالحميد سيف الزرعوني
فهد عبدالله سعيد حميد اليماحي
فهد عيسى نصيب عبدالله
فهد محمد راشد اليماحي
فؤاد احمد عبدالله الزرعوني
فؤاد يوسف حسين العوضي
فيصل احمد سعيد أحمد الحفيتي
فيصل احمد عبدالله الزرعوني
فيصل عبدالله سعيد عبدالله النقبي
فيصل موسى ابراهيم البوصي
فيصل موسى محمد البلوشي
فيصل ناصر عبدالله محمد الحمادي
قاسم محمد سليمان محمد الصريدي
ماجد ابراهيم حميد سلطان العليلي
ماجد راشد عبيد حميد الزعابي
ماجد سعيد حسن سلطان
ماجد سلطان يوسف الشامسي
ماجد عبدالجبار آل علي
ماجد عبدالقادر يوسف جواد آل رضا
ماجد محمد عبدالله السعيدي
مانع محمد سعيد الحساني
مبارك احمد مبارك الخميري
مبارك مدني رمضان بهادر
محمد ابراهيم سليمان الظنحاني
محمد احمد راشد العوبد آل علي
محمد احمد سالم سليمان الزيودي
محمد احمد عبدالرحمن محمد المحرزي
محمد احمد عبدالله الحمادي
محمد احمد عبدالله محمد اليماحي
محمد احمد محمد المرزوقي
محمد الغوبي محمد اليماحي
محمد حسن احمد
محمد حسن حاجي الاميري
محمد حمدان ابراهيم المحرزي
محمد خلفان خميس النقبي
محمد خميس عبدالله سالم الزيودي
محمد داود محمد المازمي
محمد درويش علي الظاهري
محمد راشد حمود راشد الصريدي
محمد راشد عبدالله راشد الصريدي
محمد سالم راشد محمد
محمد سعيد حمدان الظنحاني
محمد سعيد راشد الزيودي
محمد سعيد سالم العبدولى
محمد سعيد عبيد النقبي
محمد سعيد عبيد الزعابي
محمد سعيد محمد حمدوه الحبسي
محمد سعيد محمد الحفيتي
محمد سلطان يوسف النعيمي
محمد سليمان سعيد الزيودي
محمد سيف عبدالله سيف المهيري
محمد سيف محمد سيف الزيودي
محمد صالح سالم آل علي
محمد عبدالجليل احمد بوخلف
محمد عبدالله جعلهل الجينهي
محمد عبدالله علي القايدي
محمد عبدالله بن ربيعه العويد
محمد عبيد سعيد عبيد الهنداسي
محمد عبيد علي عبيد الظنحاني
محمد على راشد خميس الزيودي
محمد علي عبدالله آل علي
محمد علي محمد البلوشي
محمد كامل محمد محمد
محمد مصبح سالم محمد اليماحي
محمد مطر حميد مطر الزعابي
محمد ناصر خليفه السويدي
محمد ناصر مختار الانصاري
محمد نياز محمد در الرئيسي
محمد يوسف حسين العوضي
محمد يوسف علي البلوشي
محمود ابراهيم محمد الانصاري
محمود مصطفى محمد الحمادي
مراد محمد مراد محمد البلوشى
مروان احمد ربيع سعيد الحمودي
مروان عبدالرحمن محمد البلوشي
مريم سيف سلطان بو شريجة النعيمي
مصبح غانم حميد مطر الشامسي
مصعب ابراهيم سليمان الظنحاني
مصعب علي عبيد علي الظنحاني
مصعب محمد سعيد الزيودي
معاذ محمد سعيد علي زيودي
معضد راشد سيف المزروعي
مهند حسن محمد الطنيجي
ناصر احمد عبيد آل علي
ناصر راشد علي الحفيتي
ناصر صالح احمد لوتاه
نافع سالم صالح الكعبي
نواف احمد حسن الأحمد
هاشم حسن سيد احمد الحمادي
هاني أحمد سعيد راشد المخمسي
هزاع عبدالله علي محمد الزيودي
هيثم علي خليفة سلطان الحمودي
وائل هلال عبيد هلال النقبي
وليد احمد عبدالله احمد الخميري
وليد عبدالله خميس جزاغ الرئيسي
وليد عبيد محمد عبيد الزيودي
وليد علي راشد خميس الزيودي
وليد محمد أحمد محمد العوضي
ياسر علي سيف محمد الظنحاني
ياسر يعقوب يوسف المنصوري
ياسين علي محمد علوي الشحي
يعقوب حسن سعيد الحمودي
يعقوب حميد محمد الصريدي
يعقوب شريف عبدالله عبدالله
يوسف حبيب حسين ناصر العبودي
يوسف حسن آل علي
يوسف حسن محمد المرزوقى
يوسف حميد عبيد المراشده
يوسف شريف محمد عبدالله
يوسف عبدالرحمن البلوشي
يوسف عبدالعزيز العجماني
يوسف عبدالله احمد محمد الملا
يوسف عبيد غابش يعقوب
يوسف محمد عبدالله الوهابي