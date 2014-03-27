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أيمن رضا: نعم أُصبت بقذيفة هاون.. وهذه صورتي!

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أيمن رضا: نعم أُصبت بقذيفة هاون.. وهذه صورتي! أيمن رضا: نعم أُصبت بقذيفة هاون.. وهذه صورتي!

نشر الفنّان السوري أيمن رضا عبر صفحته الشّخصيّة على موقع "فيس بوك" صورة له وهو مدمّى بجراحه ومُضمّداً، ليوضح فيما بعد أنّ الصّورة مأخوذة من كواليس "بقعة ضوء".

وكتب رضا تعليقاً على الصّورة التي نشرها يقول: "أكل قذيفة مرتّبة عمكن أبو خلدون". وفور نشر الصورة، انهالت التّعليقات على الكوميديان السّوري للإطمئنان إلى صحّته، فيما أبدى آخرون حماسهم الشّديد للجزء العاشر من "بقعة ضوء".

وتتواصل في دمشق حاليّاً عمليّات تصوير الجزء الجديد من "بقعة ضوء"، الذي سيضمّ العديد من اللّوحات الكوميديّة السّاخرة تارةً والنّاقدة تارةً أخرى، فيما يُلامس العمل الأحداث السياسيّة التي تجري حالياً في سوريا وتأثيرها على المواطن السّوري من كافّة الجوانب.

يذكر أن "بقعة ضوء 9" هو عمل من إخراج عامر فهد، ومن إنتاج شركة سما الفن للإنتاج، ويشارك في بطولته عدد من نجوم سوريّا، منهم: باسم ياخور، أمل عرفة، ديمة قندلفت، عبد المنعم عمايري، شكران مرتجى، فادي صبيح.

 

 

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