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سيدتي نت تكشف حقيقة كيم كاردشيان الكويت

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سيدتي نت تكشف حقيقة كيم كاردشيان الكويت سيدتي نت تكشف حقيقة كيم كاردشيان الكويت

أثارت سازدل المذيعة اللبنانية في إذاعة "المارينا أف. أم" في الكويت، جدلاً واسعاً لاسيما بعد إطلالتها المتكررة بلوك شبيه بنجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان. ورغم الشّبه بينهما إلا أن الصور التي تنشرها سازدل عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام وهي في أوضاع مختلفة، تسببت في اتهام الجمهور ومتابعيها لها بمحاولة تقليد كاردشيان، الأمر الذي نفته المذيعة اللبنانية الشّابة مراراً، غير أن الشبه بينهما مازال يحمّلها المسؤولية.

يذكر أن سازديل إعلامية لبنانية شابة تقدم برنامج «ديوانية حواء» عبر إذاعة "مارينا اف . ام"، وهو برنامج موجّه للنساء تناقش خلاله أهم القضايا التي تخص النّساء بشكل سلس بعيداً عن التعقيدات فيما تستضيف خلاله نخبة من المتخصصين في شتى المجالات.

 

 

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