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مورينيو: كنت أنتظر أن يكون ريال مدريد في وضع أكثر راحة بالليجا

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مورينيو: كنت أنتظر أن يكون ريال مدريد في وضع أكثر راحة بالليجا مورينيو: كنت أنتظر أن يكون ريال مدريد في وضع أكثر راحة بالليجا

إفي - أكد المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو اليوم أنه كانت ينتظر من فريقه السابق ريال مدريد الإسباني أن يكون في وضع أفضل بالليجا في الوقت الحالي من الموسم.

وحتى الآن يحتل الريال المركز الثاني في الليجا برصيد 70 نقطة وهو نفس رصيد أتلتيكو المتصدر وخلفهما برشلونة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة، وهي المراكز التي قد تتغير على ضوء نتائج المباريات التي يخوضها الثلاثة الليلة.

وقال مورينيو في تصريحات لـ(يورو سبورت) "أنا متفاجىء بعض الشيء، كنت أنتظر من الريال أن يكون متصدرا بفارق، لأن برشلونة فقد الكثير من النقاط عن المواسم الثلاثة الماضية".

ويحتل تشيلسي حاليا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين.

وصرح المدرب البرتغالي "في الدوري الإنجليزي تتصارع أربعة فرق على اللقب، وفي الإسباني ثلاثة تفصلهم نقطة أو ثلاث".

وأشار مورينيو إلى أن ميزانية أتلتيكو منخفضة بشكل كبير عن تلك التي تخص برشلونة وريال مدريد.

وأضاف المدرب البرتغالي "الجماهير معتادة على أن يكون الصراع في الليجا بين فريقين وليس ثلاثة، هذا هو الجديد وأعتقد أنه أمر جيد".

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