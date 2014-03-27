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نريد السيسى رئيسًا: نقف خلف المشير بكل قوة حتى يصبح رئيسا لمصر

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نريد السيسى رئيسًا: نقف خلف المشير بكل قوة حتى يصبح رئيسا لمصر نريد السيسى رئيسًا: نقف خلف المشير بكل قوة حتى يصبح رئيسا لمصر

فى أول رد فعل على إعلان المشير عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية أعلنت حركة "نريد السيسى رئيسا لمصر" برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله وقوفها بكل قوة خلف المشير السيسى حتى يتحقق حلم ملايين المصريين فى رئاسته للدولة.

ودعا الدكتور عبد الله فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم جميع المصريين إلى دعم المشير السيسى فى هذه الانتخابات من خلال تنفيذ ما طالبهم به فى خطابه إلى الأمة خاصة العمل وبكل جد حتى تنهض وتعود إلى سابق عهدها الرائدة فى كافة المجالات.

وقال إن الحركة تعتبر نفسها فى حالة اجتماع دائم حتى موعد الانتخابات، لكى يتم تنفيذ الاستحقاق الثانى من خريطة المستقبل بانتخاب أول رئيس للجمهورية بعد ثورة الثلاثين من يونيو المباركة بعد أن تم الاستحقاق الأول وهو الاستفتاء على الدستور بكل نزاهة وشفافية.

وأضاف الدكتور عبد الله أن المصريين جميعا يؤيدون المشير السيسى لرئاسة الجمهورية نظرا لما لمسوه فيه من حب وفداء وتضحية بكل غال ونفيس، من أجل مصر وشعبها الطيب، مؤكدا أن المصريين لن يبخلوا بنقطة عرق واحدة يبذلونها مع المشير السيسى من أجل رفعة شأن هذا الوطن.

ونوه بكلمة المشير السيسى إلى الأمة ووصفها بأنها أحيت الأمل فى نفوس المصريين جميعا بأن مصر سوف تعود أفضل مما كانت عليه وتنتصر على يديه على الإرهاب الأسود الذى يهددها.

وفى السياق نفسه، قال مصطفى السويسى، المتحدث الرسمى لحركة تمرد، إننا ندعو المواطنين فى السويس للاحتشاد يوم الجمعة القادم بميادين الأربعين والخضر عقب صلاة المغرب، لتأييد إعلان ترشح المشير عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية.

وأكد السويسى، أننا نثق أن الميادين سيحتشد بها المواطنون ليس فى السويس فقط بل فى جميع المحافظات، وذلك بعد أن استجاب المشير عبد الفتاح السيسى لرغبة الشعب المصرى بترشحه فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف السويسى، أنه توجد خطة عمل لدعم المشير السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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