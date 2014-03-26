“الأحرار”: لم يكن لدى السيسي متسع من الوقت لتغيير ملابسه العسكرية قبل البيان

قال مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار و العضو المؤسس لتيار الإستقلال ” أن المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع و الإنتاج الحربي السابق و المرشح المحتمل لسباق الرئاسة، أعلن خوضه لسباق الرئاسة في بيان أمام الجماهير المصرية لتلبية الرغبات الشعبية بتولي هذا المنصب ، و أن هذه المرحلة يجب ان يقودها شخصية مرموقة مثل المشير السيسي، لقيادة الدولة المصرية، و العبور بها إلى بر الأمان، مضيفا “أن السيسي أعلن ترشحه إعلاءًا لمصلحة الوطن لا لسلطة، أو مؤسسة بعينها”.

وأضاف نجيب خلال تصريحاته الخاصة لوكالة “ONA” للأنباء “أن المشير السيسي في هذا الوقت، أصبح مواطننا مدنيا، وذلك على حسب ما تداولته وسائل الإعلام بإعلانه للاستقالة من هذا المنصب صباح اليوم، و ظهوره بالبدلة العسكرية أمام شاشة التلفزيون الحكومي ، ربما لعدم تواجد متسع من الوقت لتغيير ملابسه، وظهوره بالملابس المدنية أمام الشاشات”.

و قال نجيب “أن مقرات الحزب أجمعها، والتي وصل عددها إلى 27 مقر، سيتم فتح أبوابها بالكامل بداية من غدا، بالتنسيق مع تيار الإستقلال، لبدء الحملات الدعائية للمشير السيسي، وحث المواطنين على إنتخابه كرئيس للجمهورية”.

المراسل: شمس الدين مرتضى