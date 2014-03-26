تكتل شباب الثورة: “أقمنا الاحتفالات بترشح السيسي رغم دعوات الإخوان بفضها”

قال محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل شباب الثورة “أن العشرات من التكتل بدأوا فعلياتهم منذ قليل بتنظيمهم لسلاسل بشرية بشارع جامعة الدول العربية بحي المهندسين بالجيزة”.

وأضاف عطية خلال تصريحاته الخاصة لوكالة “ONA” للأنباء “أن الفعاليات مستمرة بالرغم من دعوات أنصار تنظيم الإخوان بالإعتداء عليهم، أثناء إحتفالاتهم عقب إعلان بالمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع و الإنتاج الحربي السابق لترشحه لسباق الرئاسة”.

و استنكر عطية الغياب الأمني المتواجد بمحيط الفعالية المحتفلة بإعلان السيسي لخوضه سباق الرئاسة ، و خاصة بعد دعوات أنصار الإخوان لفض فعالياتهم بالقوة.