أخبار عاجلة

8 الصبح - الكاتب الصحفى أحمد الطاهري يكشف جدول أعمال الرئيس السيسى بعد لقاء الرئيس ترامب -
قتلى ومصابون في "هجوم بأسلحة كيميائية" في خان شيخون بشمال غرب سوريا -
دراسة: الدواء الوهمي علاجٌ للخيبات العاطفية -
طول فترة الرضاعة يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل -
«الصناعات الغذائية»: 6.7% انخفاضًا في السعر العالمي للقمح -
البنك المركزي يعلن انخفاض ديون مصر لدى «نادي باريس» -
استقرار نسبي في أسعار الذهب -
ارتفاع الأسعار العالمية للأرز غير المقشور بنسبة 6% -
انخفاض طفيف في أسعار الدولار بالبنوك -
16.9% انخفاضًا في الأسعار العالمية للسكر الخام و 16.2% للأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تكتل شباب الثورة: “أقمنا الاحتفالات بترشح السيسي رغم دعوات الإخوان بفضها”

Google+ Print
تكتل شباب الثورة: “أقمنا الاحتفالات بترشح السيسي رغم دعوات الإخوان بفضها” تكتل شباب الثورة: “أقمنا الاحتفالات بترشح السيسي رغم دعوات الإخوان بفضها”

محمد عطية عضو تكتل القوي الثورية

قال محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل شباب الثورة “أن العشرات من التكتل بدأوا فعلياتهم منذ قليل بتنظيمهم لسلاسل بشرية بشارع جامعة الدول العربية بحي المهندسين بالجيزة”.

وأضاف عطية خلال تصريحاته الخاصة لوكالة “ONA” للأنباء “أن الفعاليات مستمرة بالرغم من دعوات أنصار تنظيم الإخوان بالإعتداء عليهم، أثناء إحتفالاتهم عقب إعلان  بالمشير عبد الفتاح وزير الدفاع و الإنتاج الحربي السابق لترشحه لسباق الرئاسة”.

و استنكر عطية الغياب الأمني المتواجد بمحيط الفعالية المحتفلة بإعلان السيسي لخوضه سباق الرئاسة ، و خاصة بعد دعوات أنصار الإخوان لفض فعالياتهم بالقوة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر