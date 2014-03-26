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تحرير 12 محضراً للمخابز البلدية والمحلات المخالفة بقرى البنجر بمطروح‎

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تحرير 12 محضراً للمخابز البلدية والمحلات المخالفة بقرى البنجر بمطروح‎ تحرير 12 محضراً للمخابز البلدية والمحلات المخالفة بقرى البنجر بمطروح‎

قامت مديرية بمطروح ، بحملة تموينية مكبرة على قري البنجر التابعة لمدينة الحمام،  لضبط المخالفين والتأكد من سلامة المعروض من السلع التموينية للمواطنين .

أعلن السيد أبو اليزيد ، مدير مديرية التموين بمطروح ، عن قيام حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية ، والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز ، بناء على توجيهات محافظ مطروح .

حيث أسفرت عن تحرير 12 محضر ، بقري البنجر التابعة لمدينة الحمام ، وذلك لمخالفة العقد المبرم مع وزارة التموين بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالمخابز ، وبناء عليه تم تحويل المحاضر للنيابة للتصرف والنظر .

فى سياق متصل ، شدد اللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح ، على أهمية الحملات التموينية المكبرة لمراقبة المخابز وذلك لإنتاج خبز مطابق للمواصفات لكى يشعر المواطن بأن الدعم يصل الى مستحقيه .

وأشاد محافظ مطروح ، بالجهد الذى يقوم به مفتشي مديرية التموين ورجال مباحث التموين ، لضبط المخالفين ، وذلك حرصاً على مصلحة المواطن فى حصوله على السلع المدعمة من الدولة .

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