سفير مصر السابق بالولايات المتحدة: أمريكا ستتعامل مع المرشح الذى سيختاره الشعب المصري رغما عنها

وصف السفير سامح شكرى سفير مصر السابق بالولايات المتحدة الامريكية خطاب عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق حول استقالته من منصبه و ترشحه للانتخابات الرئاسية بالمصداقية والاخلاص، وان السيسي اعلن فيه عن الامل وطمئنة الشعب المصرى.

وقال السفير شكرى فى تصريح لوكالة “ONA” اننا لن نستبق الاحداث حول موقف أمريكا من خطاب السيسي، ولكن البيت الابيض أعلن من قبل من خلال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الامريكية بأن امريكا ستتعامل مع المرشح الرئاسي الذى سيختاره الشعب المصرى.

واضاف شكرى ان الشعوب تختار حكامها وليس من حق اى طرف خارجى ان يملى على مصر اى شروط، و ان يحترم ارادة الشعب.

المراسل : بكر الشرقاوى