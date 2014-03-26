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فاتن حمامة : السيسي رجل صادق .. ومبروك للشعب المصري ترشحه للرئاسة

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فاتن حمامة : السيسي رجل صادق .. ومبروك للشعب المصري ترشحه للرئاسة فاتن حمامة : السيسي رجل صادق .. ومبروك للشعب المصري ترشحه للرئاسة

فاتن حمامة

أعربت الفنانة فاتن حمامة، عن سعادته بقرار المشير بالترشح لرئاسة الجمهورية، قائلة : “مبرك للشعب المصري ترشح المشير عبد الفتاح السيسى، مضيفة السيسي رجل صادق وشعرت بذلك من خلال كلمته” .

جاء ذلك خلال مداخلة تليفونية  أجرتها فاتن حمامة ببرنامج “على مسئوليتي” -الذي يقدمه أحمد موسى- وأضافت سيدة الشاشة العربية : أدعو الله أن يوفق المشير عبد الفتاح السيسي في هذا المنصب الجديد وأن يحقق الاستقرار لمصر .
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> كان المشير عبدالفتاح السيسي، قد قام اليوم بتقديم استقالته من وزارة الدفاع المصرية، معلناً عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.

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