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تحضيرات لتدشين مؤتمر للنهوض بالتعليم الفنى فى شمال سيناء

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تحضيرات لتدشين مؤتمر للنهوض بالتعليم الفنى فى شمال سيناء تحضيرات لتدشين مؤتمر للنهوض بالتعليم الفنى فى شمال سيناء

عقد داخل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، مؤتمرا صحفيا لإستعراض تحضيرات مؤتمر التعليم الفنى الثانى ” تحت عنوان إستراتيجية المشاركة المجتمعية للتعليم الفنى ، معا من أجل تضامن ” وذلك اليومين الأول والثانى من إبريل المقبل.
> وقال منسق المؤتمر حسن رجائى ، أنه تم توسيع مجال مباحث المؤتمر الثانى ، ليشمل التعليم الفنى وليس الصناعى ، كما كان فى المؤتمر الاول ، ونهدف من المؤتمر الى الخروج عن الإنطباع السائد مجتمعيا عن التعليم الفنى ، من خلال تقديم النماذج والأبحاث للنهوض بالتعليم الفنى ، من جهتها قالت ليلى مرتجى وكيلة مديرية التربية والتعليم ، بأننا نسعى أيضا رغم الظرف الحالى لسيناء تقديم النماذج الناجحة فى المحافظة ، والخروج عن الإنطباع الخبرى الأمنى المتناقل عن سيناء ،

وأضافت أن المؤتمر سينعقد ليومين متتالين ، لتحقيق بمشاركة مجتمعية وحزبية ، ومنها حزب النور ، وحزب الحركة الوطنية ، و مشاركة أربعة جمعيات أهلية ، الى جانب إشراك إدارة الجودة فى كافة الخطوات اللازمة ، للنهوض بالتعليم الفنى و يتقدم الجميع بأوراق عمل ودراسات وبحوث ، لتحقيق أهداف المؤتمر ، ويشمل المحور الأول عن الإستراتيجية ،والثانى المشاركة المجتمعية ، و الثالث المحافظات ، وتمثلها سامية الحريرى أستاذ هندسة كفر الشيخ و الرابع عرض المنتجات و التجارب فى التعليم الفنى ، ويتخللها إستعراضات مسرحية وفنية وثقافية ومشاركة من هيئة قصور الثقافة بورش عمل وتهدف رفع مستوى التذوق الفنى ، و كلية التربية ، و جمعية الجورة ، و مصر الخير ، وصناع الحياة  ،  و حدوتة واذاعة شمال سيناء وتوجد مساهمات بحثية من محافظات القاهرة الاسكندرية الشرقية السويس كفر الشيخ المنيا الاسماعيلية
> وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر رئيس إدارة الجودة بشمال سيناء ، نقدم فى المؤتمر مجموعة برامج منها تفعيل التعلم النشط فى التعليم الفنى ، والدفع الذاتى للتعلم و علاج وصعوبات التعلم

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