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فرحة واسعة بين المصريين فى النمسا لترشح المشير السيسى لانتخابات الرئاسة

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فرحة واسعة بين المصريين فى النمسا لترشح المشير السيسى لانتخابات الرئاسة فرحة واسعة بين المصريين فى النمسا لترشح المشير السيسى لانتخابات الرئاسة

المشير عبد الفتاح السيسى

أعربت الجالية المصرية فى النمسا عن فرحتها الغامرة بقرار المشير عبد الفتاح السيسى بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية وقالت أن القرار الذى طال انتظاره جاء ليلبى الرغبة الواسعة لغالبية الشعب المصرى مما يعكس اهتمام القائد بنبض الجماهير .

وقال احمد سليمان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين فى النمسا ومدير الحملة التى دشنها الاتحاد لمناصرة المشير السيسى فى انتخابات الرئاسة أن عدد من المصريين سيتوجهون فور فتح باب الترشيح لعمل توكيلات لتأييد المشير السيسى فى معركته الانتخابية فى مقر القنصلية المصرية فى فيينا ، مشيرًا إلى أن هذه التوكيلات تعكس بشكل رمزى محبة وتقدير الجالية المصرية فى النمسا للمشير السيسى .

ومن جانبه أعرب بهجت العبيدى المتحدث الإعلامى لاتحاد المصريين وللحملة الانتخابية عن سعادة المصريين فى النمسا بإعلان ترشيح المشير السيسى وبكلمته العميقة إلى الشعب والتى عكست خبرته وحنكته السياسية وحرصه على تأكيد معانى منها تعاون الشعب مع القائد والسعى الى توفير حياة كريمة للمواطنين المصريين وهو ما يتفق مع روح الثورة المصرية التى نادت بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وقال أن ثورة 25 يناير المجيدة كانت بلا قيادة مما دفع بعض الانتهازيين إلى القفز عليها والوصول الى السلطة إلى أن جاء القائد الحقيقى الذى كانت تنتظره الجماهير مع ثورة 30 يونيو التى صححت المسار وكشفت عن القيادة التى يلتف حولها الشعب .

وأشاد بما تضمنته كلمة المشير من ترحيبه بكل المنافسين من أجل خدمة الشعب المصرى ومن حرصه على تأكيد استقلال الإرادة الوطنية وعدم الخضوع لاى قوى خارجية كما كان حريصًا على رفض المبالغات فى الحملات الانتخابية .

 
> أ ش أ

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