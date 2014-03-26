الرئاسة : اجتماع منصور بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة تناول الموقف الأمني

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي بان الرئيس عدلي منصور ترأس مساء اليوم إجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم خلاله تدارس تطورات الموقف الأمني والأوضاع الراهنة، واستعراض جهود القوات المسلحة لرفع مُعدلات الكفاءة القتالية والفنية وأعمال التطوير في كافة المجالات.

وقال السفير ايهاب بدوي أن الإجتماع كان قد شهد إصدار السيد الرئيس قراراً جمهورياً بترقية الفريق صدقي صبحي رئيس هيئة أركان حرب القوات المُسلحة إلى رتبة الفريق أول.

يذكر ان المشير عبد الفتاح السيسي اعلن في بيان تليفزيوني عقب الاجتماع استقالته من منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي وترشحه لرئاسة الجمهورية.

أ ش أ