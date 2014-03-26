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خبير أمني : رد فعل الإخوان بعد ترشح السيسي سيكون في منتهى العنف

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خبير أمني : رد فعل الإخوان بعد ترشح السيسي سيكون في منتهى العنف خبير أمني : رد فعل الإخوان بعد ترشح السيسي سيكون في منتهى العنف

اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق

رحب اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، بقرار بالترشح للرئاسة الجمهورية قائلًا : إن السيسي سيكون أول رئيس، يأتي بعد جمال عبد الناصر يخاطب الشعب دون خطاب مكتوب على الورق  ويكون صادق فيما يقول  ومهيب بكل مشاكل وقضايا المصريين بالداخل والخارج .

وأضاف علام في تصريحات خاصة لوكالة أنباء أونا  : لم أكن أتوقع مافعله السيسي اليوم، إلا أن قرار ترشحه للرئاسة تأخر كثيرًا، لكننا لا نعرف أسباب تأخره، وربما نعرفها فيما بعد، مشيرًا إلى أن أغلبية المصريين يدعمون ترشح السيسي،  وهذا ما سنراه في احتفالات الشارع المصري بترشحه .

وعن رد فعل الإخوان ضد ترشح السيسي، أكد علام أن رد فعل الإخوان في الشارع المصري سيكون في منتهى العنف، وأنهم سيقومون بالتصعيد على المستويين المحلي والدولي، خاصة أنه مازال عدد من الدول كتركيا وغيرها يقومون بدعمهم  .

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أونا

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