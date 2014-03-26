المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوجه رسالة تحية وتقدير إلى المشير السيسى

وجهت المؤسسة العسكرية التحية إلى المشير عبدالفتاح السيسى ، واصفة إياه بالقائد الذى أدى واجبه بتفان وإخلاص .

وتوجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبر صفحتة الرسمية مساء اليوم بتحية إلى المشير السيسى ، وقال ” تحية واجبة إلى القائد الذي أدى واجبه بتفاني وإخلاص، تحية إلى القائد الذي خاطر بحياته ومستقبله من أجل إنقاذ مصر ”

وأضاف ” يعجز الكلام عن وصف حجم الجهد والعرق في السنوات الأخيرة والذي يشهد به القاصي والداني، فشكراً للقائد العام للقوات المسلحة ”

واختتم بيانه قائلًا ” أطيب تمنياتنا بالتوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة بإذن الله ”

أ ش أ