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العثور على أكثر من 120 جسم يشتبه في صلتها بالطائرة الماليزية المفقودة

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العثور على أكثر من 120 جسم يشتبه في صلتها بالطائرة الماليزية المفقودة العثور على أكثر من 120 جسم يشتبه في صلتها بالطائرة الماليزية المفقودة

أفادت مصادر إخبارية بالعثور على ما مجموعة 122 جسما قد تكون له صلة بطائرة الخطوط الجوية الماليزية “إم إتش370″ المفقودة ، نحو 2,557 كيلومتر من بيرث الأسترالية من خلال الصور الجديدة التي رصدتها الأقمار الصناعية.

وقال القائم بأعمال وزير النقل الماليزي السيد هشام الدين حسين – وفق ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية برناما اليوم- إن الوكالة الماليزية للاستشعار عن بعد تلقت أمس صورة قمر صناعي جديدة ، اتخذت في 23 مارس الجاري من وكالة أيرباص للدفاع والفضاء ، ومقرها في فرنسا ، في منطقة البحر التي تصل إلى 400 كيلومتر مربع ، مشيرًا إلى أن الأجسام يتراوح طولها من متر واحد إلى 23 متراً ، بعضها مشرقة مما يرجح أنها مواد صلبة.

وأضاف حسين في مؤتمر صحفي حول آخر تطورات البحث عن الطائرة المفقودة ، أنه تم إرسال صور الأجسام المكتشفة إلى مركز تنسيق عمليات الإنقاذ الأسترالي في بيرث أمس ، وأفاد بأن البحث عن الطائرة والتحقيق في ما حدث أثناء الرحلة ، أصبح الآن بالفعل جهدًا دوليًا .

جدير بالذكر أن الطائرة “إم إتش370″ اختفت وعلى متنها 239 شخصا ، عن شاشة الرادارات في طريقها من كوالالمبور إلى بكين ، بعد حوالي الساعة من إقلاعها من مطار كوالالمبور الدولي ليلة الثامن من مارس الجاري.

وأطلقت عملية البحث عنها بمشاركة أكثر من 20 دولة في بحر الصين الجنوبي في البداية ، قبل التوجه إلى الممرين الشمالي من حدود كازخستان وتركمانستان إلى شمالي تايلاند والجنوبي من إندونيسيا إلى المحيط الهندي، وذلك إثر معلومات جديدة عن تغيير الطائرة مسارها الأصلي.
> أ ش أ

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