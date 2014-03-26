البدري: أنا صاحب الرقم القياسي في إنجاز الأهلي

قال حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي إنه صاحب الرقم القياسي في عدد فوز الفريق الأحمر بالبطولات القارية التي وصلت للرقم 19 محتلا قمة النادي الأنجح عالميا.

ويقيم الأهلي احتفالا في أحد فنادق القاهرة الكبرى للاحتفال بوصوله على قمة أندية العالم بالفوز باللقب رقم 19.

وأضاف البدري لـFilGoal.com الثلاثاء: "فخور بتكريم الأهلي لي وسعيد بتواجدي في مثل هذا الحفل".

وتابع "أنا صاحب الرقم القياسي في المساهمة بالبطولات، فقد شاركت في 12 بطولة مرة كلاعب سنة 1982 و11 كمدير كرة ومدرب عام ومدير فني".

وحقق البدري أول بطولة دوري أبطال إفريقيا سنة 1982، بينما عمل كمدير فني ومدرب عام وأخيرا مدير فني قبل رحيله.