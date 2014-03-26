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رئيس جامعة حلوان يفتتح المهرجان الكشفى لجوالى كليات الجامعة

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افتتح الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، المهرجان الكشفى الخامس والثلاثين لجوالى كليات الجامعة بمشاركة كليات "التجارة وإدارة الأعمال، والعلوم، و الآداب، والتربية الرياضية بنين بالهرم، والفنون التطبيقية، والتربية، والسياحة والفنادق" .

وأكد "صقر"، على أهمية النشاط الطلابى للطلاب وللجامعة، موجهاً الشكر للطلاب لالتزامهم ومجهوداتهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح المستمر لرفع اسم الجامعة عالياً، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على دعم النشاط الطلابي، حيث يهدف هذا المهرجان إلى تطوير مهارات الطلاب والكشف عن مواهبهم من خلال غرس قيم التعاون والتضامن، وحب الخير، والوطن والمحافظة على النظام العام .

من جانبه، قال الدكتور أسامة النمر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، إن هذا المهرجان يقدم العديد من مجالات التسابق الفنية والرياضية والدينية التى تعمل على تنمية مهارات الطلاب.

وقالت الجامعة، فى بيان إعلامى لها اليوم، الأربعاء، إن الدكتور ياسر صقر قام بجولة تفقدية للمدينة الجامعية بالحرم الجامعى بعين حلوان، وذلك فى إطار المتابعة والتواصل المستمر لتجديدات المدينة الجامعية، وأعمال الصيانة بها .

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